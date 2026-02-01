النصر السعودي يقترب من إغلاق الميركاتو الشتوي دون صفقات جديدة

تقترب إدارة نادي النصر السعودي من إغلاق ملف الانتقالات الشتوية دون إبرام أي صفقات جديدة، حسبما كشفت مصادر صحفية سعودية، قبل نهاية فترة التسجيل غدًا الاثنين 2 فبراير.

وأفادت صحيفة “الرياضية” نقلاً عن مصدر خاص أن الإدارة اكتفت بالتعاقد مع اللاعب العراقي حيدر عبد الكريم، بسبب محدودية السيولة المالية، ما حال دون التعاقد مع لاعبين إضافيين خلال هذه الفترة.

وأضاف المصدر أن الفرصة لضم لاعب آخر لا تزال واردة بشكل ضئيل، في حال تحسنت الظروف المالية قبل إغلاق سوق الانتقالات رسميًا.

وفيما يخص الفريق الحالي، أكد المصدر استمرار المدافع عبد الإله العمري مع النصر حتى نهاية الموسم، بعد رفض المدرب البرتغالي خورخي جيسوس فكرة انتقاله إلى نادي الاتحاد خلال فترة الشتاء.

وعلى صعيد الانتقالات، أعلن النصر رسميًا إعارة جناحه البرازيلي الشاب ويسلي تيكسيرا إلى نادي ريال سوسيداد الإسباني حتى نهاية الموسم، وذلك عبر بيان نشره النادي على منصة «إكس».