يا ليلة العيد آنستينا.. الإفتاء المصرية تعلن رسميا ثبوت هلال شهر شوال 1447

موعد عيد الفطر المبارك
أُعلن منذ قليل، عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال، إيذانًا بحلول عيد الفطر 2026، وذلك بعد نجاح الرصد من مرصد أسوان الفلكي، في واحدة من أبرز المحطات المعتمدة لاستطلاع الأهلة في مصر.

ثبوت هلال شهر شوال 1447

أعلنت دار الإفتاء المصرية، بشكل رسمي نتيجة استطلاع الهلال، وتحديد أول أيام عيد الفطر 2026.

وأعلن مفتي الجمهورية، عن تمكنت لجان المراقبة من توثيق رؤية الهلال بوضوح، ما يؤكد أن غدًا هو أول أيام عيد الفطر 2026.

ويأتي ثبوت رؤية هلال عيد الفطر 2026 من مرصد أسوان، في ظل تعذر الرؤية في بعض المواقع الأخرى، ما يعكس أهمية تعدد نقاط الرصد لضمان دقة تحديد بداية شهر شوال.

الإفتاء تهنئ الأمة الإسلامية ورئيس الجمهورية

بهذه المناسبة الكريمة تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية.


كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكِها وأمرائها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيام المباركة باليمن والخيرِ والبركات والأمن والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

واستطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريا، الموافق التاسع عشر من شهر مارس لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.


هلال العيد يمكث 35 دقيقة في القاهرة

أكد الدكتور محمد صميدة الشاهد رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية؛ أن هلال شوال سيمكث في سماء مصر بعد غروب الشمس فترة تتراوح نحو ٣٠ دقيقة في حلايب و٣٧ دقيقة في السلوم.

ولفت إلى أن سوء الأحوال الجوية لم يكن عائقا أمام رؤية هلال شوال نظراً لانتشار لجان الرؤية وبها خبراء من المعهد في أغلب المدن المصرية.

وأضاف: هلال شوال ولد فجر اليوم الساعة الثالثة وخمس وثلاثين دقيقة، مؤكدًا أن فترة بقاء هلال شوال في سماء القاهرة ستستمر لمدة 35 دقيقة بعد غروب شمس اليوم، وبعض الدول سيمكث الهلال بها 11 دقيقة فقط.


موعد صلاة عيد الفطر 2026

من المقرر أن تقام صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباح يوم الجمعة 20 مارس 2026، وذلك وفقًا للحسابات المحلية لمواقيت الصلاة.

وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى بفروق زمنية بسيطة، تبعًا للموقع الجغرافي لكل مدينة

