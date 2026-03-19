مصر والسعودية.. رسميا غدًا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

استطلعَت دار الإفتاء المصرية هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق التاسع عشر من شهر مارس لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

موعد عيد الفطر المبارك

وأكدت دار الإفتاء في بيان لها، قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.



وتابعت: على ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الجمعة الموافق العشرين من شهر مارس لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.



وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت دار الإفتاء بخالص التهنئة للرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

أول أيام العيد في السعودية

وعلى هذا يكون عيد الفطر في مصر والسعودية غدًا الجمعة 20 مارس، بعدما أعلنت المملكة السعودية أن الجمعة هو أيام عيد الفطر المبارك.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026 فلكيا

كشف عن التقديرات الفلكية لشهر رمضان 1447هـ / 2026م، موضحة أن شهر رمضان المبارك يأتي هذا العام 29 يومًا فقط وفقًا للحسابات.

وبحسب هذه التقديرات، من المتوقع أن يكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، حال ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء يوم 29 رمضان.

عيد الفطر المبارك

وأوضح المعهد أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الخميس 29 رمضان 1447هـ الموافق 19 مارس 2026، وهو يوم الرؤية الشرعية.

تفاصيل بقاء هلال شوال في السماء

أشارت الحسابات الفلكية إلى أن الهلال الجديد سيبقى في السماء بعد غروب شمس يوم الرؤية وفق الآتي:

مكة المكرمة: 30 دقيقة.

القاهرة: 35 دقيقة.

باقي محافظات مصر: ما بين 30 إلى 37 دقيقة.

العواصم والمدن العربية والإسلامية: من 11 إلى 42 دقيقة.

وبذلك تكون غرة شهر شوال 1447هـ فلكيًا يوم الجمعة 20 مارس 2026، مع التأكيد أن الإعلان الرسمي النهائي يعتمد على الرؤية الشرعية التي تعلنها مساء يوم الرؤية.

كما أوضح المعهد أن يوم الخميس 19 مارس 2026 (29 رمضان) سيكون أطول أيام الصيام هذا العام، حيث تصل عدد ساعات الصوم إلى نحو 13 ساعة و52 دقيقة.

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة

من المقرر أن تُقام صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة 6:24 صباحًا يوم الجمعة 20 مارس 2026، وفقًا للحسابات المحلية لمواقيت الصلاة.

وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى بفروق زمنية بسيطة حسب الموقع الجغرافي لكل مدينة، على أن تعلن التوقيتات الرسمية النهائية قبل العيد مباشرة.