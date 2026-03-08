قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة

خالد يوسف

مع اقتراب نهاية شهر رمضان لعام 1447 هجريًا، يتزايد اهتمام المسلمين في مصر والدول العربية بمعرفة الموعد المتوقع لعيد الفطر المبارك، وموعد استطلاع هلال شهر شوال الذي يحدد رسميًا نهاية الشهر الكريم وبداية العيد، حيث تشير التقديرات الفلكية إلى أن يوم الجمعة 20 مارس 2026 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس 19 مارس 2026، الموافق 29 رمضان.

موعد ولادة هلال شهر شوال 1447 هـ

وفقا للحسابات الفلكية، يولد هلال شهر شوال بعد حدوث الاقتران مباشرة في تمام الساعة 03:25 فجرًا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 19 مارس 2026.

ويعتمد تحديد بداية الأشهر الهجرية على حركة القمر حول الأرض، حيث يتم الإعلان الرسمي لبداية شهر شوال بعد استطلاع الهلال والتأكد من إمكانية رؤيته بالعين المجردة أو من خلال المراصد الفلكية، وهو ما يجمع بين الحسابات العلمية والرؤية الشرعية لتحديد بداية الشهر الجديد بدقة.

مدة بقاء هلال شوال في السماء

تشير التوقعات الفلكية إلى أن هلال شهر شوال سيبقى في السماء بعد غروب شمس يوم الرؤية لفترة تسمح برصده في عدة مدن عربية، وجاءت التقديرات كالتالي:

-مكة المكرمة: نحو 30 دقيقة بعد الغروب

-القاهرة: حوالي 35 دقيقة

-معظم المحافظات المصرية: بين 30 و37 دقيقة

-المدن والعواصم العربية والإسلامية: بين 11 و42 دقيقة

وتدعم هذه المؤشرات الفلكية، احتمالية أن يكون الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر في مصر وعدد كبير من الدول العربية.

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة

من المتوقع أن تقام صلاة عيد الفطر في القاهرة يوم الجمعة 20 مارس 2026 في تمام الساعة 6:24 صباحًا، على أن تختلف المواعيد في باقي المحافظات بفارق دقائق قليلة حسب الموقع الجغرافي لكل مدينة.

ويحرص المسلمون في هذا اليوم على أداء صلاة العيد في المساجد والساحات المفتوحة، وسط أجواء مليئة بالفرحة والتكبيرات، والاستماع إلى خطبة العيد التي تدعو إلى المحبة والتراحم وصلة الأرحام.

التقويم الهجري وأساس تحديد المناسبات الإسلامية

يعتمد التقويم الهجري على الدورة الكاملة للقمر حول الأرض، ويتكون من 12 شهرًا قمريًا تبدأ بشهر المحرم وتنتهي بشهر ذي الحجة، وهي:«المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة».

وقد تم اعتماد هذا التقويم رسميًا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجعلت هجرة النبي محمد «صلى الله عليه وسلم» من مكة إلى المدينة بداية للتقويم الهجري، والذي يعتمد عليه المسلمون في تحديد المناسبات الدينية الكبرى مثل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى ومواسم الحج.

