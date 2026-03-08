قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الشيوخ» يوافق على سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات
وزير التعليم العالي يرد على برلمانية الوفد: لا مانع من ضم مستشفيات الأزهر للمجلس الأعلى للجامعات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 400 موقع داخل إيران خلال 24 ساعة
الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر .. ويؤكد: الإيمان والعمل طريق النصر | صور
قرار من المحكمة في دعوى إقالةحسام حسن وجهازه الفني
قرار جديد من توروب حول كامويش في الأهلي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الجيش الإيراني: استهدفنا حيفا و«تل أبيب» ومراكز وقواعد أمريكية في الكويت
يارا السكري: شخصية روح في مسلسل علي كلاي تمثل تحدٍ كبير والتعاون مع العوضي مريح.. حوار
تفاصيل القبض على طالب عمره 10 سنوات صدم طفلا بدراجة كهربائية ببني سويف
الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة 10 آلاف منذ بدء الحرب
حوادث

قرار من المحكمة في دعوى إقالةحسام حسن وجهازه الفني

إسلام دياب

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بإقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة وزير الشباب والرياضة، وذلك على خلفية تراجع نتائج المنتخب الوطني والخسارة الأخيرة لجلسة 15 مارس الجاري لرد محامي الدولة بالمذكرات.

أقام محام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة طالب فيها بإقالة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، وإقالة وزير الشباب والرياضة، لتراجع نتائج المنتخب والخسارة الأخيرة.

ذكرت الدعوى أن كرة القدم تمثل أحد أهم روافد الفخر الوطني للمصريين، إلا أنها تحولت إلى مجال لإهدار المال العام والفساد الإداري، في ظل غياب المحاسبة وسوء الإدارة داخل اتحاد الكرة، رغم الدعم المالي الضخم الذي توفره الدولة، وأن الجماهير المصرية كانت تعول كثيرًا على انتخاب مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، أملًا في إعادة أمجاد المنتخب الوطني صاحب التاريخ القاري الكبير، إلا أن الواقع جاء مخيبًا للآمال، حيث فشل المنتخب في تحقيق نتائج تليق بتاريخه، وودع بطولات إفريقية وعربية أمام منتخبات أقل فنيًا.

وأكدت الدعوى أن قرار تكليف حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني جاء استجابة لرغبة جماهيرية، إلا أن المدير الفني لا يمتلك الخبرة التدريبية الكافية التي تواكب التطور الكبير في كرة القدم الإفريقية، خاصة مع امتلاك العديد من المنتخبات لاعبين محترفين في كبرى الدوريات العالمية، وأن استمرار الإخفاقات رغم امتلاك مصر لاعبين محترفين على أعلى مستوى عالمي يثير تساؤلات خطيرة حول أسباب الفشل المتكرر، خاصة في الوقت الذي تحقق فيه مصر إنجازات عالمية في ألعاب أخرى مثل الإسكواش وكرة اليد والكاراتيه.

وأشارت الدعوى إلى أن الجهاز الفني للمنتخب يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، حيث يتقاضى المدير الفني وحده ما يقارب مليون جنيه شهريًا، بخلاف رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، دون تحقيق نتائج ملموسة، ما يمثل إهدارًا صريحًا للمال العام، وأن مجلس ده النواب سبق أن ناقش العديد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية داخل اتحاد الكرة، والتي تضمنت صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق، وعدم إدراج إيرادات بطولات قارية ضمن موازنة الاتحاد، فضلًا عن مخالفات مالية قدرت بملايين الدولارات، وهو ما اعتبرته الدعوى مساسًا بالأمن القومي الرياضي.
واختتمت الدعوى مطالبة بقبولها شكلًا وإقالة المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن وجهازه المعاون وإقالة وزير الشباب والرياضة، وتحديد أقرب جلسة لنظرها وتهيئتها للمرافعة، حفاظًا على المال العام وحقوق الجماهير المصرية.

حسام حسن

