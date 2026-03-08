سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك .. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال ختام التعاملات المسائية اليوم الأحد 8 مارس 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وذلك بعد التحركات التي سجلتها العملة الأمريكية خلال التعاملات الصباحية من اليوم نفسه، والتي شهدت موجة ارتفاع ملحوظة قبل أن تعود الأسعار إلى حالة من التوازن النسبي مع نهاية اليوم.

ويتابع عدد كبير من المتعاملين في السوق المصري تطورات سعر الدولار بشكل يومي، خاصة المستوردين ورجال الأعمال والمستثمرين، إلى جانب الأفراد المهتمين بتحويل العملات، حيث يعد الدولار العملة الأجنبية الأكثر تأثيرًا في حركة الأسواق والاقتصاد المحلي، كما يرتبط بتسعير العديد من السلع والخدمات في السوق.

واقرأ أيضًا:

تأتي متابعة أسعار الدولار في ظل تطورات إقليمية متسارعة، حيث تأثرت تحركات العملة الأمريكية بالأنباء الواردة من منطقة الخليج ومضيق هرمز نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهو ما انعكس على حركة الأسواق المالية والتجارية في المنطقة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري مساء الأحد

وفق آخر تحديثات التداول في البنوك، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية عند مستوى 52.10 جنيه للشراء و52.24 جنيه للبيع.

ويعد السعر المعلن من البنك المركزي مؤشرًا مهمًا لحركة العملة داخل القطاع المصرفي، حيث تعتمد عليه العديد من المؤسسات المالية والمصرفية في تحديد مستويات التداول داخل البنوك المختلفة.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

أظهرت البيانات المعلنة من البنوك العاملة في مصر استقرارًا ملحوظًا في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مع نهاية تعاملات اليوم، مع فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

وفي بنك العربي الإفريقي الدولي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستوى 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع، وهو مستوى قريب من متوسط الأسعار في السوق المصرفية.

كما استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع، ليظل ضمن نطاق الأسعار المتقاربة بين البنوك المختلفة.

أما في بنك مصر فقد سجل الدولار مقابل الجنيه مستوى 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته الذي ظهر في عدد من البنوك الأخرى العاملة في السوق.

سعر الدولار في البنك الأهلي وأبوظبي الإسلامي

في البنك الأهلي المصري استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع، وهو من الأسعار المتداولة في عدد كبير من البنوك الحكومية.

كما سجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية، ليحافظ على نفس نطاق الأسعار المسجلة في بعض البنوك الخاصة.

وتعكس هذه الأرقام حالة من الاستقرار النسبي في السوق المصرفية المصرية مع نهاية تعاملات الأحد، رغم التحركات التي شهدتها العملة الأمريكية في بداية اليوم.

سعر الدولار في بنك نكست وبنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست مستوى 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع، ليكون من أقل الأسعار المسجلة بين عدد من البنوك خلال التعاملات المسائية.

أما في بنك الإسكندرية فقد استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع، وهو مستوى قريب من متوسط الأسعار المتداولة داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستوى 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع خلال ختام التعاملات المسائية اليوم الأحد 8 مارس 2026.

ويعد البنك التجاري الدولي من أبرز البنوك الخاصة في السوق المصرفية المصرية، وتتم متابعة أسعاره بشكل مستمر من قبل شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق العملات.

متابعة يومية لحركة الدولار في السوق المصرية

تحظى تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري باهتمام واسع من جانب المتابعين للأسواق المالية، حيث ترتبط العملة الأمريكية بشكل مباشر بالعديد من الأنشطة الاقتصادية، خاصة الاستيراد والتجارة الخارجية.

كما يتابع المستثمرون ورجال الأعمال تغيرات سعر الدولار بصورة يومية لتحديد اتجاهات السوق واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بالاستثمارات أو عمليات الاستيراد والتصدير.

وتبقى أسعار العملات الأجنبية داخل البنوك خاضعة لحركة العرض والطلب في السوق المصرفية، إضافة إلى التأثيرات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية التي قد تؤثر على الأسواق المالية في مختلف دول العالم.