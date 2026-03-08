بعد ارتفاع سعر الدولار .. برلماني: أسعار العقارات مرشحة للارتفاع

علق النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 52 جنيها، مؤكدا أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى اضطراب الأسواق العالمية.

أوضح نظير في تصريحات خاصة أن تحركات الدولار تأتي في إطار طبيعة الأسواق المتقلبة أثناء الأزمات، لافتا إلى أن استمرار النزاع قد يدفع العملة الأمريكية لمزيد من الصعود في الفترة المقبلة، مع تأثير واضح على الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا ملحوظا نتيجة هذه التوترات، باعتباره أحد الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم الاستقرار، بينما لم تتخذ الجهات الدولية حتى الآن خطوات كافية لاحتواء تداعيات الأزمة.

وتوقع نظير أن أسعار العقارات سترتفع خلال الفترة المقبلة نتيجة هذه التغيرات الاقتصادية، محذرا من استمرار تأثير التوترات العالمية على السوق المحلي.