برلماني: شهداء مصر سطروا بدمائهم أروع معاني التضحية والفداء

أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن يوم الشهيد يمثل مناسبةً وطنية لتجديد العهد مع تضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، دفاعًا عن أمنه واستقراره وحمايةً لترابه.

وقال مرشد - في تصريح اليوم بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الشهيد في ٩ مارس من كل عام - إن شهداء مصر سطروا بدمائهم أروع معاني التضحية والفداء، وقدموا نموذجًا خالدًا في حب الوطن والاستعداد للتضحية من أجله، مؤكدًا أن بطولاتهم ستظل مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة.

رعاية أسر الشهداء واجب وطني

وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بأسر الشهداء والمصابين، تقديرًا لما قدموه من تضحيات عظيمة في سبيل الوطن، مشيرًا إلى أن رعاية أسر الشهداء واجب وطني يعكس وفاء الدولة لأبنائها الأبطال.

ووجه مرشد التحية إلى أرواح شهداء مصر الأبرار، مؤكدًا أن تضحياتهم ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري، وأن مصر ستبقى قوية بجيشها وشرطتها وبوحدة شعبها في مواجهة كل التحديات