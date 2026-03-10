قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتعال صراع الصدارة.. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وفوز بيراميدز

حمزة شعيب

اشتعلت المنافسة على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نتائج مباريات اليوم، والتي شهدت خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش، مقابل فوز بيراميدز على البنك الأهلي، لتزداد حدة الصراع بين فرق المقدمة.

وتعرض الأهلي لهزيمة مفاجئة أمام طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات المسابقة، ليفقد الفريق ثلاث نقاط مهمة في سباق الصدارة.

وفي المقابل، نجح بيراميدز في تحقيق فوز ثمين على البنك الأهلي بهدف دون رد، ليواصل الضغط على فرق القمة ويعزز موقعه في جدول الترتيب.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بعدما خاض 19 مباراة، حيث حقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 4 مباريات وتلقى خسارتين، وسجل لاعبوه 32 هدفًا مقابل 20 هدفًا في شباكه.

ويأتي بيراميدز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط وهو 43 نقطة، لكنه خاض 20 مباراة، حقق خلالها 13 انتصارًا وتعادل في 4 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 33 هدفًا بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.

أما الأهلي فيحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 20 مباراة، بعدما فاز في 11 مواجهة وتعادل في 7 مباريات وتلقى خسارتين، وسجل 33 هدفًا واستقبل 14.

ويستمر الصراع بين الزمالك وبيراميدز والأهلي على قمة جدول الدوري، خاصة مع تقارب النقاط بين الفرق الثلاثة، وذلك قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من البطولة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك – 43 نقطة (19 مباراة)
2- بيراميدز – 43 نقطة (20 مباراة)
3- الأهلي – 40 نقطة (20 مباراة)
4- سيراميكا كليوباترا – 38 نقطة (20 مباراة)
5- المصري – 32 نقطة (19 مباراة)
6- سموحة – 31 نقطة (20 مباراة)
7- وادي دجلة – 29 نقطة (20 مباراة)
8- إنبي – 27 نقطة (19 مباراة)
9- البنك الأهلي – 26 نقطة (20 مباراة)
10- زد – 26 نقطة (19 مباراة)
11- الجونة – 25 نقطة (19 مباراة)
12- بتروجيت – 25 نقطة (20 مباراة)
13- فيوتشر – 23 نقطة (19 مباراة)
14- طلائع الجيش – 22 نقطة (20 مباراة)
15- الاتحاد السكندري – 20 نقطة (20 مباراة)
16- غزل المحلة – 19 نقطة (20 مباراة)
17- المقاولون العرب – 18 نقطة (20 مباراة)
18- حرس الحدود – 17 نقطة (20 مباراة)
19- كهرباء الإسماعيلية – 16 نقطة (20 مباراة)
20- فاركو – 15 نقطة (20 مباراة)
21- الإسماعيلي – 11 نقطة (20 مباراة)

ترتيب الدوري المصري الممتاز الأهلي بيراميدز

