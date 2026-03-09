قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

سوسن بدر: محمد سامي مخرج يتمتع بثقافة واسعة وأعماله تحقق انتشارا واسعا

سوسن بدر
سوسن بدر
قسم الفن

حلت الفنانة سوسن بدر ضيفة على برنامج بين السطور الذي تقدمه الإعلامية يمني بدراوي عبر قناة TEN، في أول ظهور إعلامي لها بعد النجاح الذي حققه مسلسلها الأخير الست موناليزا، والذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنانة مي عمر، وانتهى عرضه خلال النصف الأول من رمضان.
 

كما تطرقت للحديث عن شعرها الأبيض الذي أصبح علامة مميزة لها، مؤكدة أنها قررت الاحتفاظ به كما هو لأنها تحبه، رغم أن بعض المخرجين طلبوا منها تغييره بسبب لونه، لكنها فضلت الحفاظ على مظهرها الطبيعي.
 

وتحدثت كذلك عن كواليس مسلسل الست موناليزا، مؤكدة أن نهاية العمل لم يتم تغييرها وكانت مكتوبة منذ البداية، كما أوضحت أنها انتهت من تصوير المسلسل قبل وفاة والدة الفنانة مي عمر. وكشفت أن أصعب مشهد بالنسبة لها كان مشهد وفاة الشخصية التي قدمتها الفنانة إنجي المقدم، معربة عن سعادتها بتصدر المسلسل قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة، مؤكدة أن فريق العمل بذل مجهودًا كبيرًا يستحق الاحتفاء به.
 

كما تحدثت عن دور والدتها في حياتها، مشيرة إلى أنها كانت تحقق أحلامها من خلالها، وكشفت عن معاناتها مع مرض الزهايمر، الذي لم يكن معروفًا في البداية وكان يظهر في صورة ارتباك ذهني ونوبات هلع، مؤكدة أنها كانت تحاول احتضانها وتهدئتها خلال تلك اللحظات الصعبة.

وأكدت أيضًا أنها كانت تحرص على أخذ رأي ابنتها قبل الإقدام على الزواج، مشيرة إلى أنها إذا رفضت الشخص كانت تتراجع عن الفكرة، كما شددت على أنها لا تقبل خيانة الرجل وتفضل إنهاء العلاقة دون منح فرصة ثانية، لافتة إلى أن خيانة الصديقة قد تكون في بعض الأحيان أصعب من خيانة الزوج.
 

كما كشفت عن معاناتها في إحدى الفترات من الاكتئاب، مؤكدة أنه شعور مؤلم يجعل الإنسان يشعر بالضياع، مضيفة أنها قد تترك موقع التصوير إذا تعرضت للإهانة.
 

وفي سياق آخر، رفضت المقارنة بين الفنانتين هند صبري ونيللي كريم من حيث الأكثر نجاحًا في الدراما، مشيدة بنجاح كل منهما، كما أثنت على نجاح الفنانين عمرو سعد وأحمد العوضي في الدراما، مؤكدة أنهما يحققان حضورًا قويًا لدى الجمهور.
 

واختتمت حديثها بالإشادة بالمخرج محمد سامي، مؤكدة أنه يتمتع بثقافة واسعة وعقلية جماهيرية تساعده على تقديم أعمال تحقق انتشارًا واسعًا.

سوسن بدر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

عند العطارين.. عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

سعر ومواصفات 5 سيارات أوروبية موديل 2026 في مصر

