ترتيب هدافي الدوري المصري.. بعد فوز بيراميدز وخسارة الأهلي

لم يشهد جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز أي تغييرات كبيرة في صدارة القائمة، عقب مباريات اليوم التي شهدت خسارة النادي الأهلي أمام طلائع الجيش، مقابل فوز بيراميدز على البنك الأهلي ضمن منافسات المسابقة.
وخسر الأهلي مواجهته أمام طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم ضمن منافسات الدوري، ليتعرض الفريق لتعثر جديد في صراع الصدارة.
وفي المقابل، نجح بيراميدز في تحقيق انتصار مهم على البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة.
ورغم نتائج الجولة، واصل محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي تصدره لقائمة هدافي الدوري برصيد 8 أهداف، بينما يطارده الثنائي عدي الدباغ لاعب الزمالك وناصر ماهر لاعب بيراميدز بعدما سجل كل منهما 7 أهداف حتى الآن.
ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز
- محمود حسن تريزيجيه – الأهلي: 8 أهداف
- عدي الدباغ – الزمالك: 7 أهداف
- ناصر ماهر – بيراميدز: 7 أهداف
- صلاح محسن – المصري: 6 أهداف
- صديق أوجولا – سيراميكا كليوباترا: 6 أهداف
- عمر الساعي – المصري: 5 أهداف
- فخري لاكاي – سيراميكا كليوباترا: 5 أهداف
- عبدالرحيم دغموم – المصري: 4 أهداف
- أحمد فاروق – وادي دجلة: 4 أهداف
- علي سليمان – كهرباء الإسماعيلية: 4 أهداف
- أحمد ياسر ريان – البنك الأهلي: 4 أهداف
- فرانك بولي – وادي دجلة: 4 أهداف
- مصطفى زيكو – بيراميدز: 4 أهداف
- أسامة فيصل – البنك الأهلي: 4 أهداف
- شكري نجيب – المقاولون العرب: 4 أهداف
- أحمد سيد زيزو – الأهلي: 4 أهداف
- ناصر منسي – الزمالك: 3 أهداف