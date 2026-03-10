ترتيب هدافي الدوري المصري.. بعد فوز بيراميدز وخسارة الأهلي

لم يشهد جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز أي تغييرات كبيرة في صدارة القائمة، عقب مباريات اليوم التي شهدت خسارة النادي الأهلي أمام طلائع الجيش، مقابل فوز بيراميدز على البنك الأهلي ضمن منافسات المسابقة.

وخسر الأهلي مواجهته أمام طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم ضمن منافسات الدوري، ليتعرض الفريق لتعثر جديد في صراع الصدارة.

وفي المقابل، نجح بيراميدز في تحقيق انتصار مهم على البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة.

ورغم نتائج الجولة، واصل محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي تصدره لقائمة هدافي الدوري برصيد 8 أهداف، بينما يطارده الثنائي عدي الدباغ لاعب الزمالك وناصر ماهر لاعب بيراميدز بعدما سجل كل منهما 7 أهداف حتى الآن.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز