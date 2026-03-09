مصدر فخر.. اتحاد العمال: شهداء الوطن قدموا حياتهم دفاعا عن مصر

تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأسمى آيات الإجلال والتقدير لأرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين قدموا حياتهم دفاعًا عن مصر وصونًا لأمنها واستقرارها، وذلك بمناسبة التاسع من مارس، يوم الشهيد.

وأكد الاتحاد، أن تضحيات الشهداء ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، وأن ما تنعم به البلاد من أمن واستقرار هو ثمرة ما قدمه هؤلاء الأبطال من بطولات وتضحيات في مواجهة الإرهاب وكل ما يهدد الوطن.

وحيا الاتحاد أسر الشهداء الذين قدموا أعظم معاني الصبر والفداء، مؤكدًا أن أبناءهم سيبقون رمزًا خالدًا للتضحية والوطنية.

كما وجه الاتحاد التحية إلى عمال مصر في مواقع الإنتاج، الذين يواصلون العمل بإخلاص لبناء الوطن والحفاظ على مكتسباته، قائلاً: "تحية لكل شهيد ضحى من أجل مصر، وتحية وفاء لأسرهم الكريمة".