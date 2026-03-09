قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تحتفل بذكرى فتح مكة بمسجد العلي العظيم.. صور
منتخب فلسطين يستدعي حامد حمدان
مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى فتح مكة بمسجد العلي العظيم
مفيش روح.. أحمد حسن ينتقد أداء الأهلي بعد الهزيمة من طلائع الجيش بالدوري
الحزن يخيم على سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش
ترتيب هدافي الدوري المصري.. بعد فوز بيراميدز وخسارة الأهلي
موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير
بعد هزيمة الأهلي وتفوق بيراميدز.. اعرف جدول ترتيب الدوري المصري
وسائل إعلام عربية ودولية تبرز تحذيرات الرئيس السيسي من تداعيات الحرب على المنطقة والعالم
اشتعال صراع الصدارة.. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وفوز بيراميدز
صرف منحة التموين في هذا الموعد
مصدر فخر.. اتحاد العمال: شهداء الوطن قدموا حياتهم دفاعا عن مصر
مصدر فخر.. اتحاد العمال: شهداء الوطن قدموا حياتهم دفاعا عن مصر

الديب أبوعلي

تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأسمى آيات الإجلال والتقدير لأرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين قدموا حياتهم دفاعًا عن مصر وصونًا لأمنها واستقرارها، وذلك بمناسبة التاسع من مارس، يوم الشهيد.

وأكد الاتحاد، أن تضحيات الشهداء ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، وأن ما تنعم به البلاد من أمن واستقرار هو ثمرة ما قدمه هؤلاء الأبطال من بطولات وتضحيات في مواجهة الإرهاب وكل ما يهدد الوطن.

وحيا الاتحاد أسر الشهداء الذين قدموا أعظم معاني الصبر والفداء، مؤكدًا أن أبناءهم سيبقون رمزًا خالدًا للتضحية والوطنية.

كما وجه الاتحاد التحية إلى عمال مصر في مواقع الإنتاج، الذين يواصلون العمل بإخلاص لبناء الوطن والحفاظ على مكتسباته، قائلاً: "تحية لكل شهيد ضحى من أجل مصر، وتحية وفاء لأسرهم الكريمة".

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأنبا جوزيف يزور الدير المُحرق العامر والكلية الإكليريكية بالدير

الفريق الطبي المعالج لحالة الطفل

معجزة بمستشفى العجوزة.. إنقاذ طفل اخترق جسم معدني رقبته حتى قاع العين

تكريم نجوى محمود عبدالموجود الممرضة بمستشفى المقطم

نقابة التمريض تكرم ممرضة المقطم لانقاذها مصاب في حادث.. صور

بالصور

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

عند العطارين.. عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

سعر ومواصفات 5 سيارات أوروبية موديل 2026 في مصر

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

