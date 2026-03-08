قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
محافظ الغربية يعتمد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ طنطا وسمنود والسنطة
وزير الخارجية الإيراني: نرفض دعوات وقف إطلاق النار.. والتعاون مع روسيا ليس جديدًا
دعاء الإفطار اليوم 18 رمضان .. ردده يرزقك الله التوبة والمغفرة
قرينة رئيس الجمهورية: كل التقدير لكل امرأة تُلهم بقوتها وعطائها كل يوم
تجارة عين شمس: اختيار الدكتور حسين عيسى لمنصب نائب رئيس الوزراء تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء
إيران: ددمرنا 4 ردارات متطورة من منظومة ثاد الأمريكية خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار البنزين اليوم
أسعار البنزين اليوم

تشهد أسعار البنزين والسولار اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خاصةً في أعقاب التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، وما نتج عنه من ارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط نتيجة التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز.

اقرأ أيضًا:

أسعار البنزين والسولار

شهدت محطات الوقود اليوم الأحد 8 مارس 2026 حالة من الاستقرار الكامل في أسعار الوقود، وذلك بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية الصادر يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بتحريك أسعار المنتجات البترولية، ثم تثبيت هذه الأسعار لمدة عام كامل، بهدف ضمان استقرار سوق الطاقة ومنع أي تذبذب قد يؤثر على المواطنين.
 

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر
أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم 

جاءت الأسعار الرسمية للوقود اليوم ، كما يلي وفق آخر تحديث معتمد:

سعر لتر بنزين 95: 21 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر

سعر لتر السولار: 17.5 جنيهًا للتر

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 10 جنيهات

وتؤكد هذه الأسعار حالة الاستقرار الحالية في سوق المحروقات، مع التزام الدولة بتثبيتها لمدة عام كامل رغم التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم

وفق البيان الرسمي لوزارة البترول، جاءت أسعار أسطوانة البوتاجاز خلال تعاملات اليوم كما يلي:

الأسطوانة المنزلية: 225 جنيهًا

الأسطوانة التجارية: 450 جنيهًا

وتحرص الحكومة على تثبيت الأسعار بهدف عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية وأسعار الغاز والنفط.
 

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025
أسعار البنزين اليوم

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

جاءت أسعار شرائح الغاز الطبيعي للمنازل وفق البيان الرسمي لوزارة البترول على النحو التالي:

  • الشريحة الأولى (حتى 30 مترًا مكعبًا): 4 جنيهات لكل متر مكعب
  • الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): 5 جنيهات لكل متر مكعب
  • الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): 7 جنيهات لكل متر مكعب

ويهدف هذا النظام الشرائحي إلى تحقيق عدالة اجتماعية لضمان حصول كل الشرائح على الخدمة بأسعار مناسبة للاستهلاك.

أسعار الغاز للاستخدامات الصناعية

وفيما يتعلق بالاستخدامات الصناعية، فقد أعلنت وزارة البترول الأسعار التالية:

  • غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
  • غاز الصب الصناعي: 16,000 جنيه للطن

وتهدف هذه الأسعار إلى دعم قطاع الصناعة وضمان توفير الطاقة بأسعار مستقرة تمكّن الشركات من استمرارية الإنتاج دون تأثر كبير بتقلبات الأسعار عالميًا.

لماذا تم تثبيت أسعار البنزين لمدة عام كامل؟

أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة عام ليس قرارًا عابرًا، وإنما خطوة مدروسة تستهدف الحفاظ على توازن السوق، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة عالميًا في أسعار النفط

في سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات بشأن زيادة أسعار الوقود حتى الآن.

توقعات إعادة هيكلة أسعار الوقود

وتترقب الأسواق إعادة هيكلة أسعار الوقود، بما في ذلك البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، خلال الربع الأخير من عام 2025، مع تحديد تعريفة البيع لمدة 3 أشهر في اجتماع لجنة التسعير القادم.

 ورغم تقلص فجوة الدعم، تشير التوقعات إلى احتمال حدوث زيادة جديدة لا تتجاوز 10%، تمهيدًا للمرحلة النهائية من تحرير الأسعار.

وأضاف مدبولي أن مصر حرصت على احتواء الأزمة والتصعيد منذ بدايته، مشيرًا إلى موقف مصر الواضح بشأن الحرب، وهو وقف الحرب والعودة للتفاوض، مؤكدًا أن البلاد ليست بمعزل عن هذه الأحداث وتأثرت بكل عواقب الحرب من مختلف الاتجاهات.

أسعار البنزين أسعار البنزين والسولار أسعار البنزين اليوم سعر لتر بنزين 92 سعر لتر بنزين 80 سعر لتر السولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

ترشيحاتنا

سيدات سموحة

سيدات سموحة تحسم المواجهة أمام نيو جيزة بفارق كبير

الراحل العامري فاروق

شيحة: أزمات الإسماعيلي بدأت منذ 2011 والراحل العامري فاروق كان يدعمنا بقوة

عبد الرحمن مجدي

شيحة: نجحت في بيع عبد الرحمن مجدي بـ50 مليون جنيه رغم فسخ عقده

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد