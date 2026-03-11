قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صواريخ ومسيرات إيرانية تخترق الأجواء الإماراتية.. ونداء هام من السلطات
وزير الصحة يوجه بخطة استثمارية طموحة لتطوير المنظومة الصحية بالعام المالي 2026/2027
التهجد كم ركعة ؟ .. وكيفية أدائها في المنزل
الحبس سنة وغرامة 200 جنيه عقوبة التعامل ببطاقتي رقم قومي
خبير عسكري: الرد الإيراني على أمريكا يستهدف الضغط الاقتصادي وأسعار الطاقة
الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل
خلي بالكوا.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب وأمطار ورياح فى هذا الموعد
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 76 ألف سلة غذائية و 18 ألف قطعة ملابس إلى غزة
غبور 7 ناقلات نفط مضيق هرمز منذ 8 مارس بينها 5 سفن مرتبطة بشحنات إيرانية
تعاون مصري ياباني لتطوير الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى بالمستشفيات
الزراعة: تكثيف الجولات الميدانية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين
الرئيس الإيراني: لا ننوي الدخول في صراع مع دول المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أميرة صابر: بنك الأنسجة مشروع إنساني بدعم الإفتاء لإنقاذ مرضى الحروق وليس لـ “ســلخ جلــود البشر” | فيديو

أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي
أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي
أميرة خلف   -  
عدسة كيرلس صلاح

أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن مقترحها بخصوص التبرع بالجلود البشرية لا يُعد تشريعًا جديدًا، بل يأتي في إطار تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بزراعة ونقل الأعضاء البشرية، والذي يتضمن نصوصًا واضحة تنظم حالات التبرع بالأنسجة.
 


وأوضحت “ صابر ” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن الهدف من المقترح يتمثل في تفعيل آليات تطبيق القانون عمليًا لخدمة المرضى، خاصة مصابي الحروق، مشيرة إلى أن الجدل الذي أثير حول المقترح جاء نتيجة تناول غير دقيق من بعض التغطيات الصحفية، التي اختزلت الفكرة في مسألة الجلود فقط، ما خلق انطباعات مغلوطة وكأن المقصود هو “سلخ جلود الناس”، وهو تصور بعيد تمامًا عن الواقع.

وأشارت عضو الشيوخ إلى أن المقترح يتضمن إنشاء بنك وطني للأنسجة يشمل ليس فقط الجلود، بل أيضًا القرنيات وصمامات القلب وخلايا النخاع، بهدف إنقاذ آلاف الحالات التي كانت تُفقد حياتها نتيجة نقص هذه المنظومة الطبية، خاصة بين الأطفال المصابين بحروق كبيرة.


وأضافت أن الدولة لا يمكن أن تفرض التبرع على المواطنين بأي شكل، حيث يتم الأمر طوعيًا بالكامل من خلال قرار واعٍ للمتبرع، بتوقيع وثيقة تؤكد رغبته لدى وزارة الصحة.

وأوضحت عضو الشيوخ أن الهدف من إنشاء بنك الأنسجة هو تمكين مصر من توفير نفس مستوى الخدمات الطبية المتقدمة الموجودة في دول عديدة حول العالم، والتي أنقذت حياة ملايين المرضى خلال السنوات الماضية.

الأعضاء البشرية أميرة صابر مجلس الشيوخ التبرع بالجلود مصابي الحروق الافتاء أنسجة بنك الأنسجة البشرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

مشغولات ذهبية

وسط حالة من الترقب.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بداية هادئة للذهب في مصر.. واستقرار محلي رغم ارتفاعه عالميًا

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: استقرار السوق يبدأ من تنظيم متوازن لآليات الاستيراد والتصدير

جانب من الاجتماع

الإسكان: الخطة الاستثمارية حتى 2030 تستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية

بالصور

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مركز كفالة الأورمان وتتابع خدمات رعاية الأطفال

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد