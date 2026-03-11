أميرة صابر: الأمن الغذائي والصحي أولوية لمواجهة تداعيات الحرب الإقليمية | فيديو

أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، و نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن الاقتصاد المصري قد يواجه أيامًا صعبة خلال الفترة المقبلة نتيجة التوترات الإقليمية واتساع نطاق الحرب في المنطقة، مؤكدة أن ضرب مصافي البترول والمنشآت النفطية سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود عالميًا، بما ينعكس على الاقتصاد المصري.



و أشارت “ صابر ” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن مؤشرات السوق الحالية تشير إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، ما يزيد من حجم التحديات الاقتصادية أمام الحكومة، موضحة أن الاستثمارات الواسعة في المجال الزراعي تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق قدر من السيادة الغذائية، والتي أصبحت ضرورة أساسية في أوقات الأزمات.





كما شددت على ضرورة وضع ملفي الأمن الغذائي والصحي على رأس أولويات الحكومة، حتى تتمكن الدولة من توفير احتياجات المواطنين الأساسية.

كما نوهت على الاهتمام بملف الصحة، سواء فيما يتعلق بتوفير الأدوية الحرجة أو ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية دون تأثر، خاصة أن التوترات الدولية قد تؤثر بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية خلال الفترة المقبلة.