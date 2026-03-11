قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء اليوم 21 من رمضان مكتوب ومستجاب فى العشر الأواخر
الدينار الكويتي بـ 170 جنيهًا.. أسعار العُملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 11 مارس 2026
أسعار الذهب ترتفع عالميًا بنحو 1.19% مدعومة بانخفاض قيمة الدولار
مواجهات نارية في أوروبا.. ريال مدريد يستضيف مانشستر سيتي.. وسان جيرمان ضد تشيلسي.. و آرسنال في مهمة صعبة أمام ليفركوزن
ليلة أوروبية مُشتعلة.. بايرن يكتسح وأتلتيكو يمطر شباك توتنهام وبرشلونة ينجو أمام نيوكاسل
رئيس جامعة الأزهر من مسجد الحسين: الصيام رحمة إلهية وأيامه قليلة لكنها عظيمة الأجر
سيناريوهات المُواجهة بين واشنطن وطهران.. هل تتجه الحرب إلى الاستنزاف بدلًا من الضربة القاضية؟
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-3-2026 .. والقنوات الناقلة
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته
مجموعة مصر بالمونديال.. الفيفا يكشف قرار ترامب بشأن مشاركة إيران في كأس العالم 2026
جدول ترتيب الدوري المصري قبل قمة الزمالك وإنبي في ختام المرحلة الأولى
الموجة 37 تتوسع .. هجوم إيراني على قاعدة عريفجان الأمريكية في الكويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع عالميًا بنحو 1.19% مدعومة بانخفاض قيمة الدولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بانخفاض قيمة الدولار، وتراجع المخاوف من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، مع انخفاض أسعار النفط وسط مؤشرات على قرب انتهاء الصراع في الشرق الأوسط، بحسب تلميحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.19% إلى مستوى 5198.27 دولار للأونصة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 2.7% إلى 5242.10 دولار عند التسوية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للفضة بنسبة 2.2% مسجلاً 88.90 دولار للأونصة.

وتلقت أسعار الذهب دعماً من تراجع الدولار، وانحسار مخاوف ارتفاع التضخم الناجم عن الحرب، مما قلص احتمالات أن تتجه البنوك المركزية إلى رفع معدل الفائدة، وهو ما يدعم في المقابل التوقعات لأسعار الذهب الذي لا يدر عائداً.
 

من جانبه، قال كبير محللي السوق في أواندا كيلفن وونغ في تصريحات نقلتها رويترز: ارتفعت أسعار الذهب نتيجة لتصريحات الرئيس الأميركي ترامب ​التي أشار فيها إلى ⁠إمكان خفض ​التصعيد، لذلك قد ​نشهد انخفاضاً في توقعات التضخم المحتملة في ‌ظل هذا الانخفاض الحاد ⁠في أسعار النفط.

وهوت أسعار النفط بأكثر من ​10% عقب تصريحات ترامب.

لكنه حذر أيضا من أن الهجمات الأميركية قد تتصاعد بشدة إذا ⁠سعت إيران إلى منع ​مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط ​العالمية.
وتسببت الحرب في إغلاق مضيق هرمز مما أدى إلى ⁠توقف ​ناقلات النفط لأكثر من أسبوع وإجبار المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء المخازن، الأمر الذي رفع أسعار الطاقة.

وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وزاد من تراجع احتمالات قيام الفدرالي الأميركي بخفض الفائدة في المدى القريب.

وينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ​من التضخم، لكن ​انخفاض أسعار الفائدة يعزز جاذبيته كملاذ آمن.

وتنتظر الأسواق الآن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر فبراير، المقرر صدوره اليوم الأربعاء، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي- مقياس التضخم ​المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي- يوم الجمعة.

سعر الذهب عالمياً ارتفاع سعر الذهب الذهب اليوم الذهب والفضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

ترشيحاتنا

دونالد ترامب

أستاذ قانون دولي: حديث ترامب عن إنهاء الحرب مناورة.. والضربة الأقوى ضد إيران قد تكون قريبة

هيئة الكتاب

في الهواء .. على الرمال .. حكاية مغامر مجري كشف أسرار زرزورة المفقودة

صورة أرشيفية

الاستعراب الروماني .. إصدار جديد يكشف دور المستعربين في خدمة اللغة العربية بهيئة الكتاب

بالصور

طريقة عمل الغُريبة الناعمة والهشة .. وهذه أسرار نجاحها

طريقة عمل الغريبة
طريقة عمل الغريبة
طريقة عمل الغريبة

أخطاء شائعة في «كي الملابس» تُفسدها .. تجنبيها للحفاظ على ملابسك لأطول فترة

الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الأشخاص أثناء كي الملابس
الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الأشخاص أثناء كي الملابس
الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الأشخاص أثناء كي الملابس

احترس من تدخين السيجارة بعد الإفطار مباشرة .. اعرف تأثيرها على الجسم

ماذا يحدث للجسم عند تدخين السيجارة قبل تناول الطعام؟
ماذا يحدث للجسم عند تدخين السيجارة قبل تناول الطعام؟
ماذا يحدث للجسم عند تدخين السيجارة قبل تناول الطعام؟

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد