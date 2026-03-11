قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بنية تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض صواريخ ومُسيرات قادمة من إيران
غارة إسرائيلية على شقة فى مبنى سكنى بمنطقة عائشة بكار في بيروت
أحمد موسى يعلق على أحداث لبنان: الشعب يدفع ثمن صواريخ حزب الله
مفاجأة.. إصابة مجتبى خامنئي في ساقيه في الحرب ولم يظهر خشية تحديد موقعه
وزير الخارجية الفرنسي: باريس تعتزم إرسال 60 طنا من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
الصواريخ الإيرانية ترعب المحتلين.. 29 إسرائيليا مصابًا بسبب التدافع إلى الملاجئ
إعلام عبري: زيادة في إطلاق الصواريخ الإيرانية خلال 24 ساعة
حدث في 21 رمضان .. وفاة ابن ماجة والحجاج بن يوسف الثقفي ورحيل عثمان الأول
هجوم غامض في مضيق هرمز.. مقذوف مجهول يُصيب سفينة شحن ويشعل النيران
دعاء اليوم 21 من رمضان مكتوب ومستجاب فى العشر الأواخر
الدينار الكويتي بـ 170 جنيهًا.. أسعار العُملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 11 مارس 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

انتبه في رمضان.. خطأ شائع عند شرب الماء في الإفطار قد يضر الكلى

الكلى
الكلى
أسماء عبد الحفيظ

يحرص كثير من الصائمين على شرب كميات كبيرة من الماء فور أذان المغرب لتعويض العطش بعد ساعات الصيام الطويلة، لكن خبراء التغذية يحذرون من خطأ شائع عند شرب الماء في الإفطار قد يسبب مشكلات صحية ويؤثر في عمل الكلى إذا تكرر بشكل مستمر.

خطأ شائع عند شرب الماء في الإفطار قد يضر الكلى 

وأشار الدكتور أحمد صبري خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، شرب الماء بطريقة غير صحيحة قد يسبب اضطرابًا في توازن السوائل داخل الجسم ويؤثر على الجهاز الهضمي والكلى.

شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة

الكلى 

من أكثر الأخطاء شيوعًا أن يقوم البعض بشرب كميات كبيرة من الماء بسرعة كبيرة فور الإفطار، ظنًا منهم أن ذلك يعوض الجفاف بسرعة.

لكن الأطباء يشيرون إلى أن شرب الماء بكميات كبيرة دفعة واحدة قد يسبب:

  • ضغطًا مفاجئًا على الكلى
  • اضطرابًا في توازن الأملاح في الجسم
  • شعورًا بالانتفاخ وعدم الراحة في المعدة

لماذا قد يضر ذلك الكلى؟

عندما تدخل كمية كبيرة من الماء إلى الجسم خلال وقت قصير، تضطر الكلى إلى العمل بسرعة للتخلص من السوائل الزائدة، وهو ما قد يسبب إجهادًا مؤقتًا للكلى خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية.

الطريقة الصحيحة لشرب الماء في رمضان

ينصح خبراء التغذية باتباع طريقة صحية لشرب الماء خلال رمضان، وهي:

  • شرب كوب من الماء عند الإفطار وليس كمية كبيرة
  • توزيع شرب الماء تدريجيًا بين الإفطار والسحور
  • تناول ما بين 6 إلى 8 أكواب من الماء خلال المساء
  • تجنب شرب الماء بسرعة شديدة
  • أطعمة تساعد على ترطيب الجسم

إلى جانب الماء، هناك بعض الأطعمة التي تساعد على ترطيب الجسم وتقليل العطش، مثل:

  • الخيار
  • البطيخ
  • البرتقال
  • الزبادي
  • الخضروات الورقية

أخطاء أخرى تزيد العطش في رمضان

هناك بعض العادات الغذائية التي قد تزيد الشعور بالعطش وتؤثر في توازن السوائل، مثل:

  • الإفراط في تناول الأطعمة المالحة
  • تناول كميات كبيرة من المقليات
  • شرب كميات كبيرة من المشروبات الغازية
  • الإفراط في الكافيين مثل القهوة والشاي

نصيحة مهمة

يؤكد الأطباء أن أفضل طريقة للحفاظ على صحة الجسم في رمضان هي توزيع السوائل على مدار ساعات الإفطار بدلًا من شرب كمية كبيرة دفعة واحدة، فذلك يساعد الجسم على الاستفادة من الماء بشكل أفضل ويحافظ على توازن السوائل.

