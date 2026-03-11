تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي في ختام المرحلة الأولى من الدوري

يستضيف فريق الزمالك نظيره إنبي في مواجهة قوية مساء اليوم الأربعاء، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحظى مواجهة الزمالك وإنبي بأهمية كبيرة لكلا الفريقين، خاصة أنها تأتي في ختام المرحلة الأولى من الدوري، قبل انطلاق المرحلة الحاسمة التي ستحدد بطل المسابقة والفرق الهابطة.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

وتقام مباراة الزمالك وإنبي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في لقاء يختتم منافسات المرحلة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: محمود بنتايج - محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - محمد إبراهيم.

الوسط: محمد السيد - أحمد فتوح - عبد الله السعيد.

الهجوم: ناصر منسي - خوان ألفينا بيزيرا - عدي الدباغ.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شاشة أون سبورت، حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أحداث المواجهة المرتقبة.

ويخوض الزمالك الموسم الحالي وسط تحديات قوية، حيث ينافس الفريق على أكثر من جبهة سواء في بطولة الدوري المحلي أو في كأس الكونفدرالية الإفريقية.