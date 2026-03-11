9 غيابات في صفوف الزمالك أمام إنبي بالدوري المصري

يستضيف فريق الزمالك نظيره إنبي في مواجهة قوية مساء اليوم الأربعاء، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحظى مواجهة الزمالك وإنبي بأهمية كبيرة لكلا الفريقين، خاصة أنها تأتي في ختام المرحلة الأولى من الدوري، قبل انطلاق المرحلة الحاسمة التي ستحدد بطل المسابقة والفرق الهابطة.

غيابات الزمالك

ويغيب عن الزمالك 9 لاعبين وهم سيف فاروق جعفر ومحمد عواد وأحمد حمدي وبارون أوشينج لأسباب فنية فيما يغيب محمد شحاته للإيقاف بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية.

كما يغيب محمود حمدي الونش للتأهيل من الإصابة وكذلك محمود جهاد وعمرو ناصر بينما مازال أحمد حسام يعاني من الإصابة

موعد مباراة الزمالك وإنبي

وتقام مباراة الزمالك ضد إنبي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في لقاء يختتم منافسات المرحلة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شاشة أون سبورت، حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أحداث المواجهة المرتقبة.

ويخوض الزمالك الموسم الحالي وسط تحديات قوية، حيث ينافس الفريق على أكثر من جبهة سواء في بطولة الدوري المحلي أو في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت رابطة الأندية قد قررت تأجيل هذه المواجهة ضمن عدة مباريات من الجولة نفسها، بسبب ارتباط عدد من اللاعبين الدوليين بالمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد ما بلغ المنتخب الدور نصف النهائي من البطولة، وهو ما أدى إلى تأجيل خمس مباريات في المسابقة.