الزمالك يصطدم ببتروجت في الجولة الثالثة من نهائيات دوري سوبر الطائرة

يُواجه فريق الزمالك نظيره بتروجت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور النهائي لبطولة دوري السوبر المصري للكرة الطائرة للرجال لموسم 2025-2026.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على صالة صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الزمالك لمواصلة المنافسة بقوة على لقب البطولة.

وتشهد المرحلة النهائية من الدوري مشاركة ثمانية فرق تأهلت لهذا الدور، حيث تقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد على مدار سبع جولات، وهو ما يزيد من قوة المنافسة بين الأندية المشاركة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا قويًا بين الفريقين في ظل رغبة كل منهما في حصد النقاط الثلاث، خاصة أن كل مباراة في هذه المرحلة قد تلعب دورًا مهمًا في تحديد بطل الدوري مع اقتراب نهاية المنافسات.

وتختتم منافسات الدور النهائي يوم 25 مارس الجاري، حيث تقام الجولة السابعة التي تشهد قمة مرتقبة تجمع بين الأهلي والزمالك، وهي المباراة التي قد تكون حاسمة في تحديد الفريق المتوج بلقب دوري سوبر الطائرة هذا الموسم