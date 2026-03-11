قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي
رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي
قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية
الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات
رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي
سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
أخبار العالم

منها طبي وتعليمي .. الهلال الأحمر الإيراني: تضرر نحو 19734 مبنى مدنيا

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلن الهلال الأحمر الإيراني، تضرر نحو 19734 مبنى مدنيا منها 77 مركزا طبيا و65 مركزا تعليميا و16 تابعة له .

فيما أشارت وسائل إعلام إيرانية، إلى سماع دوي انفجارات في عدد من المناطق في طهران وتفعيل الدفاعات الجوية.

وفي سياق متصل، كشفت وكالة بلومبيرج، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين ومصدر مطلع على مجريات العمليات العسكرية، أن الضربات التي استهدفت إيران منذ اندلاع الحرب الأخيرة أدت إلى تدمير ما لا يقل عن ثلثي منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، في مؤشر على حجم الضربات التي تعرضت لها البنية العسكرية الإيرانية خلال الأيام الماضية.

وبحسب المسؤولين، فإن العمليات الجوية والصاروخية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفت بشكل مكثف البنية التحتية الخاصة بالصواريخ الباليستية الإيرانية، بما في ذلك منصات الإطلاق ومراكز القيادة وأنظمة الدعم اللوجستي المرتبطة بها.

ويُنظر إلى هذه الضربات على أنها محاولة لإضعاف قدرة إيران على تنفيذ هجمات صاروخية بعيدة المدى ضد أهداف في المنطقة، وخاصة داخل إسرائيل والقواعد الأمريكية.

قدرات إيران العسكرية
ورغم هذه الخسائر، تشير تقديرات عسكرية إلى أن إيران ما زالت تحتفظ بقدرات صاروخية معتبرة، إذ تعتمد طهران على شبكة واسعة من المنصات المتحركة والمواقع المحصنة التي يصعب استهدافها بالكامل. كما أن بعض منصات الإطلاق تُخفى داخل منشآت تحت الأرض أو يتم نقلها باستمرار لتفادي الضربات الجوية.

وفي المقابل، أشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة تكبدت خسائر في معداتها العسكرية غير المأهولة خلال العمليات الجارية. فقد أفاد المصدر بأن القوات الأمريكية فقدت ما لا يقل عن سبع طائرات مسيّرة من طراز “إم كيو-9 ريبر” منذ اندلاع الحرب.

وتُعد هذه الطائرات من أهم المسيّرات العسكرية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة في عمليات الاستطلاع والهجمات الدقيقة، إذ تتميز بقدرتها على التحليق لفترات طويلة وجمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ ضربات بصواريخ موجهة ضد الأهداف المعادية.

ويرى محللون عسكريون أن خسارة هذا العدد من الطائرات المسيّرة قد تكون نتيجة أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أو الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الطائرات بدون طيار، خصوصًا في ظل سعي طهران إلى تقويض التفوق التكنولوجي الأمريكي في ساحة المعركة.

تصعيدًا عسكريًا متسارعًا
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا متسارعًا، مع استمرار الضربات المتبادلة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. كما يعكس حجم الأهداف المدمرة من جهة، والخسائر في المعدات العسكرية من جهة أخرى، طبيعة الحرب الحالية التي تعتمد بشكل كبير على الضربات الجوية الدقيقة والعمليات التكنولوجية المتقدمة.

ومع استمرار العمليات العسكرية، يتوقع مراقبون أن تتواصل الضربات ضد البنية الصاروخية الإيرانية في محاولة لتقليص قدرتها على الرد، بينما تسعى طهران في المقابل إلى الحفاظ على ما تبقى من قدراتها العسكرية وإظهار قدرتها على مواصلة القتال رغم الخسائر. وفي ظل هذا المشهد، تبقى التقديرات العسكرية متغيرة مع تطور المعارك على الأرض واستمرار تبادل الضربات بين الأطراف المتحاربة.

إيران الهلال الأحمر الإيراني الدفاعات الجوية الحرب ضد إيران الصواريخ الإيرانية

