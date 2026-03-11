قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي
رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي
قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية
الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات
رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي
سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
تكنولوجيا وسيارات

Realme تطرح منافسا قويا لآيفون الجديد.. إليك أهم مواصفاته؟

هاتف Realme 17 Pro
هاتف Realme 17 Pro
لمياء الياسين

بدأت التسريبات تظهر حول هاتف Realme الجديد من سلسلة الهواتف الرقمية، وذلك قبل أشهر من إطلاقه المتوقع. وقد أشارت معلومة حديثة من مصدر موثوق إلى مواصفات الكاميرا التي قد تأتي مع هاتف Realme 17 Pro+. إليكم التسريبات الأولى حول سلسلة 17 Pro.

 مواصفات كاميرا هاتف Realme 17 Pro

 مواصفات كاميرا هاتف Realme 17 Pro
 

بحسب موقع Digital Chat Station، فقد وضعت شركة Realme اللمسات الأخيرة على خططها لإطلاق هاتف جديد من سلسلة الهواتف الرقمية في النصف الثاني من العام. ورغم أن المصدر لم يذكر اسم الجهاز صراحةً، إلا أن التسريبات تشير بقوة إلى أنه قد يكون هاتف Realme 17 Pro+.

تشير أيضا إلى أن الهاتف قد يتميز بشاشة عالية الجودة، إلا أن تفاصيل مثل حجم الشاشة أو دقتها لم تُكشف بعد. ومن  المتوقع إن الجهاز سيحتوي على مستشعر سامسونج HP5 بدقة 200 ميجابكسل ككاميرا رئيسية. وإلى جانب ذلك، قد يضم الهاتف كاميرا سامسونج JN5 المقربة المقربة بدقة 50 ميجابكسل بتقنية المنظار، والتي تدعم تقريبًا بصريًا يصل إلى 3.5x.
ومن المثير للاهتمام أن هذه المستشعرات موجودة بالفعل في هاتف Realme 16 Pro+ . ولهذا السبب، قد لا يشهد الطراز القادم تغييرات جذرية في الكاميرا الرئيسية وكاميرا التقريب. كما أشار المصدر إلى أن التشكيلة النهائية للسلسلة لا تزال قيد الإعداد، مما يعني إمكانية طرح طرازات إضافية إلى جانب طراز Pro+.

تتبع شركة ريلمي نمطًا يتمثل في إصدار جيلين من هواتفها ذات السلسلة الرقمية كل عام. وقد طرحت الشركة مؤخرًا هاتفي ريلمي 16 برو وريلمي 16 برو بلس ، بينما حصلت بعض المناطق الأخرى على هاتف ريلمي 16 القياسي . وإذا استمر هذا النهج، فمن المتوقع ظهور السلسلة التالية في النصف الثاني من عام 2026.
تشير عمليات الإطلاق السابقة إلى أن سلسلة هواتف Realme 17 Pro قد تُطرح في بداية النصف الثاني من هذا العام. وللمقارنة، ظهرت سلسلة Realme 15 لأول مرة في يوليو 2025، بينما وصلت سلسلة Realme 16 Pro في يناير من هذا العام.

كاميرا ريلمي اميرا ريلمي 17 برو الهواتف الرقمية مواصفات الكاميرا هاتف Realme 17 Pro هاتف Realme

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

سر قد لا يعرفه كثيرون.. لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

