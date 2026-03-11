قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أميرة صابر: بنك الأنسجة مشروع إنساني بدعم الإفتاء لإنقاذ مرضى الحروق وليس لـ “ســلخ جلــود البشر” | فيديو
بتهمة سرقة بالإكراه.. فنانة شهيرة و4 متهمين يواجهون هذه العقوبة بالقانون
الخارجية الصينية: الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لا تصب في مصلحة أي طرف
الحرب على إيران.. اختراق الموقع الإلكتروني لأكاديمية اللغة العبرية في إسرائيل
بلومبيرج: إيران تخسر ثلثي منصات إطلاق الصواريخ وأمريكا تفقد 7 مسيرات
السعودية تدمر 6 صواريخ استهدفت قاعدة الأمير سلطان.. وقطر تعترض هجومًا صاروخيًا
10 شهداء و5 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة تمنين في بعلبك شرقي لبنان
التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد
هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة حاويات بمقذوف قرب مضيق هرمز
فاينانشيال تايمز: استمرار الحرب على إيران يشعل أزمة طاقة عالمية أكبر
5 أدعية فيها العجب.. داوم عليها في رمضان تتغير حياتك للأفضل
ليلة الأرقام التاريخية.. محمد صلاح يحطم رقم كاراجر.. وبايرن وأتلتيكو يكتبان المجد.. وأوسيمين يكسر الأفضلية التهديفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ريلمي نارزو 80 .. هاتف اقتصادي بمواصفات قوية رسميًا

ريلمي نوت 80
ريلمي نوت 80
لمياء الياسين

أطلقت شركة ريلمي أخيرًا هاتفها الذكي الجديد منخفض التكلفة، ريلمي نوت 80، في أسواق مختارة بجنوب شرق آسيا، بما في ذلك إندونيسيا والفلبين وتايلاند. ويُعدّ هذا الجهاز نسخة مُصغّرة قليلاً من هاتف نارزو 80 لايت 4G ، الذي طُرح لأول مرة  العام الماضي.

مواصفات هاتف Realme Note 80


مواصفات هاتف Realme Note 80

يتميز هاتف Realme Note 80 بشاشة LCD عالية الدقة (HD+) مقاس 6.74 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 90.4%. توفر الشاشة سطوعًا نموذجيًا يبلغ 450 شمعة، ويصل إلى ذروته عند 563 شمعة في وضع السطوع العالي، وتدعم معدل استجابة للمس يصل إلى 180 هرتز.

ميزات هاتف Realme Note 80
يحتوي الهاتف الذكي على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وكلاهما يدعم تسجيل الفيديو. تسجل الكاميرا الخلفية فيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية

تتضمن ميزات مثل الوضع الليلي، ووضع البورتريه، والبانوراما، وعرض الفيديو المزدوج، وتقريب رقمي يصل إلى 10 أضعاف.
يأتي الجهاز مزودًا ببطارية سعتها 6300 مللي أمبير. يدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط، ويتوافق مع شواحن PD بقدرة 15 واط وشواحن QC بقدرة 14.4 واط. وتؤكد شركة ريلمي أن البطارية تحافظ على 80% من كفاءتها حتى بعد 4 سنوات من الاستخدام اليومي.

ميزات هاتف Realme Note 80

مواصفات هاتف Realme Note 80 
 

يدعم هاتف Realme Note 80 شريحتي اتصال نانو-SIM مع تقنية 4G LTE، ولكنه يفتقر إلى تقنية 5G. ويحتوي على Wi-Fi 5، وBluetooth 5.2، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم، ولكنه لا يدعم تقنية NFC. ويعمل الجهاز بنظام Realme UI المبني على Android 15.

يتميز الهاتف بتصميم ذي إطار مسطح ويبلغ سمكه 7.94 ملم. ويزن 197 جراماً، ويتوفر بلونين: الأزرق والأسود 


الأسعار والتوافر


سيُطرح هاتف realme Note 80 (بذاكرة 4 جيجابايت + 64 جيجابايت) للبيع في تايلاند ابتداءً من 13 مارس 2026، بسعر 3599 بات تايلاندي. أما في الفلبين، فيُعرض الهاتف حاليًا على متجر TikTok بسعر ترويجي قدره 3999 بيزو فلبيني حتى 10 مارس.

شركة ريلمي هاتف نوت 80 الاقتصادي ريلمي نوت 80 ذاكرة وصول عشوائي الشحن السريع هاتف نارزو 80

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

ترشيحاتنا

ارشيفية

اعترافات المتهمين تكشف التفاصيل .. احتجاز سائق توك توك مقابل 10 آلاف جنيه

ضبط لحوم منتتهية الصلاحية بالغربية

حملة ليلية تكشف مخالفة خطيرة .. ضبط ذبيحـ.ـة كاملة خارج المجــ.ـازر في الغربية | صور

المتهمات

القبض على صانعتى محتوى في نشر فيديوهات رقص خادش

بالصور

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

إطلالة رمضانية .. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهور مبهر

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

انتبه في رمضان.. خطأ شائع عند شرب الماء في الإفطار قد يضر الكلى

الكلى
الكلى
الكلى

طريقة عمل الغُريبة الناعمة والهشة .. وهذه أسرار نجاحها

طريقة عمل الغريبة
طريقة عمل الغريبة
طريقة عمل الغريبة

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد