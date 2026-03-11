ريلمي نارزو 80 .. هاتف اقتصادي بمواصفات قوية رسميًا

أطلقت شركة ريلمي أخيرًا هاتفها الذكي الجديد منخفض التكلفة، ريلمي نوت 80، في أسواق مختارة بجنوب شرق آسيا، بما في ذلك إندونيسيا والفلبين وتايلاند. ويُعدّ هذا الجهاز نسخة مُصغّرة قليلاً من هاتف نارزو 80 لايت 4G ، الذي طُرح لأول مرة العام الماضي.

مواصفات هاتف Realme Note 80



يتميز هاتف Realme Note 80 بشاشة LCD عالية الدقة (HD+) مقاس 6.74 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 90.4%. توفر الشاشة سطوعًا نموذجيًا يبلغ 450 شمعة، ويصل إلى ذروته عند 563 شمعة في وضع السطوع العالي، وتدعم معدل استجابة للمس يصل إلى 180 هرتز.

يحتوي الهاتف الذكي على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وكلاهما يدعم تسجيل الفيديو. تسجل الكاميرا الخلفية فيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية

تتضمن ميزات مثل الوضع الليلي، ووضع البورتريه، والبانوراما، وعرض الفيديو المزدوج، وتقريب رقمي يصل إلى 10 أضعاف.

يأتي الجهاز مزودًا ببطارية سعتها 6300 مللي أمبير. يدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط، ويتوافق مع شواحن PD بقدرة 15 واط وشواحن QC بقدرة 14.4 واط. وتؤكد شركة ريلمي أن البطارية تحافظ على 80% من كفاءتها حتى بعد 4 سنوات من الاستخدام اليومي.

يدعم هاتف Realme Note 80 شريحتي اتصال نانو-SIM مع تقنية 4G LTE، ولكنه يفتقر إلى تقنية 5G. ويحتوي على Wi-Fi 5، وBluetooth 5.2، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم، ولكنه لا يدعم تقنية NFC. ويعمل الجهاز بنظام Realme UI المبني على Android 15.

يتميز الهاتف بتصميم ذي إطار مسطح ويبلغ سمكه 7.94 ملم. ويزن 197 جراماً، ويتوفر بلونين: الأزرق والأسود



الأسعار والتوافر



سيُطرح هاتف realme Note 80 (بذاكرة 4 جيجابايت + 64 جيجابايت) للبيع في تايلاند ابتداءً من 13 مارس 2026، بسعر 3599 بات تايلاندي. أما في الفلبين، فيُعرض الهاتف حاليًا على متجر TikTok بسعر ترويجي قدره 3999 بيزو فلبيني حتى 10 مارس.