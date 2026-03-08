أحدث أخبار التكنولوجيا.. ريلمي تطلق هاتفا رخيصا ببطارية ضخمة ومواصفات ممتازة وNeo يغير قواعد اللعبة.. أول ماك بوك اقتصادي من أبل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



Neo يغير قواعد اللعبة.. أول ماك بوك اقتصادي من أبل

أطلقت شركة أبل Apple، جهاز MacBook Neo، وهو حاسوب جديد كليا بسعر منخفض يبلغ 599 دولارا، ليصبح أول منتج في تاريخ الشركة يحمل علامة “Neo”.

ويتميز هذا الحاسوب بأنه أول منتج من أبل يجمع بين ثلاث تقنيات مختلفة في جهاز واحد.

ريلمي تطلق هاتفا رخيصا ببطارية ضخمة ومواصفات ممتازة

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن إطلاق هاتفها الجديد Realme C83 5G، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة C الاقتصادية، مع تركيز واضح على عمر البطارية الطويل، ومتانة التصميم، بالإضافة إلى شاشة بمعدل تحديث مرتفع ضمن الفئة السعرية الاقتصادية.

أداء معالج A19 في iPhone 17e يتفوّق على iPhone 16e

كشفت منصة 9to5Mac أن النتائج المبكرة لاختبارات Geekbench 6، المنسوبة لهاتف iPhone 17e المزود بمعالج A19 الجديد، تعطي مؤشرًا واضحًا على مستوى أداء الهاتف قبل طرحه رسميًا للمستخدمين خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المنصة أن البيانات المتاحة حتى الآن تشمل 11 نتيجة اختبار، أظهرت متوسّطًا يقترب من 3,320 نقطة في اختبار النواة الواحدة، وحوالي 8,373 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة، وهي أرقام تعكس تحسنًا عن الجيل السابق من فئة iPhone e.​

جوجل تضع تطبيقات أندرويد آكلة البطارية تحت المجهر في متجر Play

كشفت منصة Android Central أن جوجل بدأت في عرض تحذيرات واضحة داخل متجر Play على صفحات بعض التطبيقات، لتنبيه المستخدمين قبل تثبيتها إذا كانت تستهلك قدرًا كبيرًا من البطارية بسبب نشاطها في الخلفية.​

وأوضحت المنصة أن التحذير يأتي في مربع مميز بلون أحمر فاتح أسفل تقييم التطبيق مباشرة، ويتضمّن نصًا يفيد بأن «هذا التطبيق قد يستخدم مزيدًا من البطارية أكثر من المتوقع بسبب النشاط المرتفع في الخلفية»، في إشارة إلى التطبيقات التي تُبقي المعالج نشطًا لفترات طويلة حتى مع إغلاق الشاشة.