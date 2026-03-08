قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيناتور ليندسي غراهام يدعو حلفاء واشنطن العرب للمشاركة في مواجهة إيران
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ليلة 20 رمضان
إيران تهدد بمهاجمة منشآت النفط في الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول عسكري بارز في طهران
نائب رئيس الإسماعيلي: نجحت في بيع عبد الرحمن مجدي بـ50 مليون رغم فسخ عقده
طارق سعدة: قبل إلغاء أي إعلان على إذاعة القرآن الكريم كان يجب إيجاد بديل نموذجي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء باردة وشبورة ورياح في هذه المناطق
مش هتخس غير على أيدي.. رامز جلال يستقبل شيماء سيف بوصلة هزار
المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي.. تمكين حقيقي يعزز بناء الجمهورية الجديدة
شيماء سيف ضحية رامز ليفل الوحش
بعد تعرضها لوعكة.. شيرين عبد الوهاب تغادر المستشفي
بلاش تفتوا في الطب.. حسام موافي يحذر من إيقاف دواء الغدة الدرقية دون استشارة
أحدث أخبار التكنولوجيا.. ريلمي تطلق هاتفا رخيصا ببطارية ضخمة ومواصفات ممتازة وNeo يغير قواعد اللعبة.. أول ماك بوك اقتصادي من أبل

لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

Neo يغير قواعد اللعبة.. أول ماك بوك اقتصادي من أبل

أطلقت شركة أبل Apple، جهاز MacBook Neo، وهو حاسوب جديد كليا بسعر منخفض يبلغ 599 دولارا، ليصبح أول منتج في تاريخ الشركة يحمل علامة “Neo”. 

ويتميز هذا الحاسوب بأنه أول منتج من أبل يجمع بين ثلاث تقنيات مختلفة في جهاز واحد.

ريلمي تطلق هاتفا رخيصا ببطارية ضخمة ومواصفات ممتازة

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن إطلاق هاتفها الجديد Realme C83 5G، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة C الاقتصادية، مع تركيز واضح على عمر البطارية الطويل، ومتانة التصميم، بالإضافة إلى شاشة بمعدل تحديث مرتفع ضمن الفئة السعرية الاقتصادية.

أداء معالج A19 في iPhone 17e يتفوّق على iPhone 16e 

كشفت منصة 9to5Mac أن النتائج المبكرة لاختبارات Geekbench 6، المنسوبة لهاتف iPhone 17e المزود بمعالج A19 الجديد، تعطي مؤشرًا واضحًا على مستوى أداء الهاتف قبل طرحه رسميًا للمستخدمين خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المنصة أن البيانات المتاحة حتى الآن تشمل 11 نتيجة اختبار، أظهرت متوسّطًا يقترب من 3,320 نقطة في اختبار النواة الواحدة، وحوالي 8,373 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة، وهي أرقام تعكس تحسنًا عن الجيل السابق من فئة iPhone e.​

جوجل تضع تطبيقات أندرويد آكلة البطارية تحت المجهر في متجر Play

كشفت منصة Android Central أن جوجل بدأت في عرض تحذيرات واضحة داخل متجر Play على صفحات بعض التطبيقات، لتنبيه المستخدمين قبل تثبيتها إذا كانت تستهلك قدرًا كبيرًا من البطارية بسبب نشاطها في الخلفية.​

وأوضحت المنصة أن التحذير يأتي في مربع مميز بلون أحمر فاتح أسفل تقييم التطبيق مباشرة، ويتضمّن نصًا يفيد بأن «هذا التطبيق قد يستخدم مزيدًا من البطارية أكثر من المتوقع بسبب النشاط المرتفع في الخلفية»، في إشارة إلى التطبيقات التي تُبقي المعالج نشطًا لفترات طويلة حتى مع إغلاق الشاشة.

