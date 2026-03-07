قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط
صعد على متن الوحدة.. مدبولي يتفقد محطة تخزين منتجات البترول والغاز المسال بسوميد
عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 تغييرات ضخمة قادمة إلى جوجل كروم في 2026

جوجل كروم
جوجل كروم
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل Google، عن إضافة مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى متصفحها الشهير "كروم" تحت اسم Gemini in Chrome، مما يجعل تجربة التصفح أكثر تفاعلية ويتيح للمستخدمين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل المتصفح، دون الحاجة لإنشاء متصفح جديد مخصص لعصر الذكاء الاصطناعي.

الوصول إلى Gemini داخل كروم

سيصبح Gemini في "كروم" متاحا فورا عبر لوحة جانبية مخصصة، يمكن الوصول إليها بالضغط على زر خاص في أعلى يمين المتصفح، كما يمكن للمستخدمين إصدار الأوامر للذكاء الاصطناعي أثناء تصفح المواقع، دون الحاجة لتغيير الصفحة الحالية. 

ويتيح Gemini التعامل مع تطبيقات جوجل الأخرى المفتوحة داخل المتصفح، مثل Gmail والتقويم، كما يمكنه تصفح الإنترنت لتنفيذ المهام المطلوبة.

ميزة التصفح التلقائي

تتيح ميزة التصفح التلقائي للذكاء الاصطناعي زيارة مواقع الإنترنت نيابة عن المستخدم وأداء مهام متعددة وفقا للتعليمات، على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي التخطيط لحفلة، اختيار الزينة من صورة في Gmail، إضافتها إلى سلة المشتريات، والالتزام بميزانية محددة، مع بقاء المستخدم في تحكم كامل عند إتمام الطلب.


كما يمكن استخدام التصفح التلقائي للمهام الأكثر استهلاكا للوقت، مثل البحث عن عروض الفنادق والرحلات، إدارة قوائم العقارات على مواقع مثل Redfin، أو ملء نماذج إلكترونية معقدة، ويتم عرض خطوات عمل Gemini في اللوحة الجانبية بالترتيب الزمني، مع إمكانية المستخدم للتدخل في أي لحظة.

كروم

دعم التطبيقات المتصلة

يمكن ربط Gemini بتطبيقات متعددة لتعزيز التصفح متعدد المهام، تشمل Gmail والتقويم ويوتيوب وخرائط جوجل وتسوق جوجل وGoogle Flights، كما يمكن للذكاء الاصطناعي الوصول إلى البيانات في هذه التطبيقات وتنفيذ مهام مثل إرسال توصيات عبر Gmail أو اقتراح أنشطة وفقا للجدول في التقويم، مع إشراف المستخدم على الخطوات الحرجة.

إنشاء الصور باستخدام نموذج Nano Banana

يدعم Gemini الآن إنشاء الصور مباشرة داخل كروم عبر نموذج Nano Banana، بما في ذلك تعديل الصور وإنشاء الرسوم البيانية، دون الحاجة لتحميل الملفات إلى الحاسوب ثم رفعها. 

وتظهر الصور مباشرة في اللوحة الجانبية ويمكن للمستخدم عرضها في المتصفح، جميع الصور التي يولدها Nano Banana تحمل علامة مائية، وتتوفر هذه الميزة لجميع مستخدمي Gemini في “كروم”.

كروم

ميزة الذكاء الشخصي

ميزة الذكاء الشخصي الجديدة، التي ستتوفر لاحقا، تمكن Gemini من تذكر المعلومات ذات الصلة من المحادثات السابقة مع المستخدم، وتقديم استجابات مخصصة بناء على ذلك والسماح بالوصول إلى تطبيقات معينة لتعزيز التجربة، ويمكن للمستخدم سحب الوصول من أي تطبيق في أي وقت.

وأكدت جوجل أن هذه الميزات اختيارية ولن تؤثر على تصفح الإنترنت التقليدي للمستخدمين إذا لم يرغبوا باستخدام Gemini، مع الإشارة إلى أن بعض الميزات المتقدمة، مثل التصفح التلقائي، ستتطلب اشتراكات Google AI Pro أو AI Ultra.

تعمل كل هذه الميزات الجديدة على نموذج Gemini 3، الذي أطلق قبل عدة أشهر، ومتاحة لمستخدمي macOS وويندوز وChromebook Plus في الولايات المتحدة.

جوجل كروم Gemini in Chrome الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

ترشيحاتنا

ما حكم تناول الأدوية في رمضان؟.. الأزهر للفتوى يجيب

ما حكم تناول الأدوية في رمضان؟.. الأزهر للفتوى يجيب

اليوم كام رمضان ٢٠٢٦

اليوم كام رمضان ٢٠٢٦ .. ومواقيت الصلاة

الدعاء

1500 حسنة كل يوم في رمضان.. ردد 3 كلمات بعد كل صلاة

بالصور

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد