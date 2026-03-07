5 تغييرات ضخمة قادمة إلى جوجل كروم في 2026

أعلنت شركة جوجل Google، عن إضافة مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى متصفحها الشهير "كروم" تحت اسم Gemini in Chrome، مما يجعل تجربة التصفح أكثر تفاعلية ويتيح للمستخدمين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل المتصفح، دون الحاجة لإنشاء متصفح جديد مخصص لعصر الذكاء الاصطناعي.

الوصول إلى Gemini داخل كروم

سيصبح Gemini في "كروم" متاحا فورا عبر لوحة جانبية مخصصة، يمكن الوصول إليها بالضغط على زر خاص في أعلى يمين المتصفح، كما يمكن للمستخدمين إصدار الأوامر للذكاء الاصطناعي أثناء تصفح المواقع، دون الحاجة لتغيير الصفحة الحالية.

ويتيح Gemini التعامل مع تطبيقات جوجل الأخرى المفتوحة داخل المتصفح، مثل Gmail والتقويم، كما يمكنه تصفح الإنترنت لتنفيذ المهام المطلوبة.

ميزة التصفح التلقائي

تتيح ميزة التصفح التلقائي للذكاء الاصطناعي زيارة مواقع الإنترنت نيابة عن المستخدم وأداء مهام متعددة وفقا للتعليمات، على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي التخطيط لحفلة، اختيار الزينة من صورة في Gmail، إضافتها إلى سلة المشتريات، والالتزام بميزانية محددة، مع بقاء المستخدم في تحكم كامل عند إتمام الطلب.



كما يمكن استخدام التصفح التلقائي للمهام الأكثر استهلاكا للوقت، مثل البحث عن عروض الفنادق والرحلات، إدارة قوائم العقارات على مواقع مثل Redfin، أو ملء نماذج إلكترونية معقدة، ويتم عرض خطوات عمل Gemini في اللوحة الجانبية بالترتيب الزمني، مع إمكانية المستخدم للتدخل في أي لحظة.

كروم

دعم التطبيقات المتصلة

يمكن ربط Gemini بتطبيقات متعددة لتعزيز التصفح متعدد المهام، تشمل Gmail والتقويم ويوتيوب وخرائط جوجل وتسوق جوجل وGoogle Flights، كما يمكن للذكاء الاصطناعي الوصول إلى البيانات في هذه التطبيقات وتنفيذ مهام مثل إرسال توصيات عبر Gmail أو اقتراح أنشطة وفقا للجدول في التقويم، مع إشراف المستخدم على الخطوات الحرجة.

إنشاء الصور باستخدام نموذج Nano Banana

يدعم Gemini الآن إنشاء الصور مباشرة داخل كروم عبر نموذج Nano Banana، بما في ذلك تعديل الصور وإنشاء الرسوم البيانية، دون الحاجة لتحميل الملفات إلى الحاسوب ثم رفعها.

وتظهر الصور مباشرة في اللوحة الجانبية ويمكن للمستخدم عرضها في المتصفح، جميع الصور التي يولدها Nano Banana تحمل علامة مائية، وتتوفر هذه الميزة لجميع مستخدمي Gemini في “كروم”.

كروم

ميزة الذكاء الشخصي

ميزة الذكاء الشخصي الجديدة، التي ستتوفر لاحقا، تمكن Gemini من تذكر المعلومات ذات الصلة من المحادثات السابقة مع المستخدم، وتقديم استجابات مخصصة بناء على ذلك والسماح بالوصول إلى تطبيقات معينة لتعزيز التجربة، ويمكن للمستخدم سحب الوصول من أي تطبيق في أي وقت.

وأكدت جوجل أن هذه الميزات اختيارية ولن تؤثر على تصفح الإنترنت التقليدي للمستخدمين إذا لم يرغبوا باستخدام Gemini، مع الإشارة إلى أن بعض الميزات المتقدمة، مثل التصفح التلقائي، ستتطلب اشتراكات Google AI Pro أو AI Ultra.

تعمل كل هذه الميزات الجديدة على نموذج Gemini 3، الذي أطلق قبل عدة أشهر، ومتاحة لمستخدمي macOS وويندوز وChromebook Plus في الولايات المتحدة.