مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز
ليه عملتي بلوك لهنا الزاهد؟.. أسماء جلال ترد على سؤال رامز في «رامز ليفل الوحش»
هعمل مشكلة.. انفعال أسماء جلال خلال برنامج رامز ليفل الوحش
قادة جيش الاحتلال يهددون إيران والحوثيين: ستدفعون ثمنا باهظا إذا هاجمتم إسرائيل
رد فعل غير متوقع من أسماء جلال عند سؤالها عن هنا الزاهد
هو أنا بقولك هات حضن؟.. أسماء جلال تنفجر ضحكًا بعد سقوطها في «رامز ليفل الوحش»
من الإسكندرية لأسوان.. شراكة لتوصيل 6 ملايين شحنة سنويا بين المحافظات
تحديث صامت.. تغيير صغير في متصفح "كروم" قد يلفت انتباهك فجأة
سؤال مُحرج من رامز جلال لأسماء جلال: إنتي مرتبطة بفنان مطلق؟
يوسف زيدان يعلق على شكل الهلال: هذا هلال اليوم الثاني
نتنياهو يهدد طهران: ننسق مع ترامب بشأن إيران.. وستتلقى ردا لا تتصوره
وزير خارجية الاحتلال: ندعم نزع سلاح حماس.. وخطة ترامب تعالج جذور الصراع
تحديث صامت.. تغيير صغير في متصفح "كروم" قد يلفت انتباهك فجأة

بدأ إصدار متصفح كروم الجديد Chrome 145 بالوصول تدريجيا إلى مستخدمي أندرويد، حاملا تغييرا بصريا بارزا يتمثل في تحديث أيقونة الصفحة الرئيسية داخل شريط العنوان.

وتظهر الأيقونة الجديدة إلى يسار شريط العنوان Omnibox، بتصميم أكثر حدة مع الاستغناء عن الزوايا المنحنية التي كانت تميز النسخة السابقة، وإن كان من الصعب ملاحظة الفروق الدقيقة دون تكبير، كما أصبح سقف المنزل بمحاذاة جانبه بشكل مستقيم، مع إضافة باب واضح في التصميم الجديد.

يذكر أن هذا النمط من الأيقونات معتمد بالفعل منذ فترة في نسخة سطح المكتب من متصفح Google Chrome، فيما يرى بعض المستخدمين أن التصميم السابق كان يبدو أكثر عصرية ويتناغم بشكل أفضل مع بقية الرموز المحيطة بشريط العنوان.

ولمن يفضل مساحة عرض أوسع لشريط العنوان، خاصة عند تفعيل اختصار شريط الأدوات، يمكن إلغاء عرض أيقونة الصفحة الرئيسية من خلال التوجه إلى الإعدادات > الصفحة الرئيسية (Settings > Homepage)، ثم تعطيلها بالكامل أو استبدال صفحة “علامة تبويب جديدة” بعنوان ويب مخصص.

أما على أجهزة الكمبيوتر، فيمكن إجراء التعديلات عبر خيار “تخصيص كروم” Customize Chrome الموجود أسفل يمين صفحة علامة التبويب الجديدة، ثم الدخول إلى إعدادات “شريط الأدوات” Toolbar.

ويعد هذا التحديث أبرز تغيير مرئي موجه للمستخدمين ضمن إصدار Chrome 145 على نظام أندرويد.

جدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت مؤخرا عن توسيع نطاق ميزة Quick Share الداعمة للتوافق مع AirDrop، لتشمل أجهزة جديدة خارج سلسلة Pixel 10.

ووفقا لصفحة الدعم الرسمية للشركة، أصبحت الميزة متاحة الآن على هواتف Pixel 9 وPixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL وPixel 9 Pro Fold عبر Quick Share، في حين أكدت الشركة أن هاتف Pixel 9a لا يدعم هذه الخاصية حتى الآن.

