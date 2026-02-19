تصعيد دولي مرتقب في أزمة مامادو كامارا بين نهضة بركان والأهلي طرابلس

تتجه أزمة اللاعب السنغالي مامادو كامارا إلى منحنى تصعيدي جديد، بعدما قرر نادي نهضة بركان رفع ملف لاعبه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، على خلفية مغادرته الفريق رغم سريان عقده حتى عام 2027.

إدارة النادي المغربي ترى أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد قانوني واضح، وأن مغادرته تمثل إخلالًا ببنود التعاقد، ما دفعها إلى التحرك رسميًا لحفظ حقوقها عبر القنوات القانونية الدولية، تمهيدًا لعرض الملف على الجهات المختصة داخل فيفا للفصل في النزاع.

في المقابل، كان نادي الأهلي طرابلس قد أبدى موافقته على دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب، إلا أنه لم يتمكن من إتمام إجراءات تسجيله قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة، ما عقد المشهد وأدخل الصفقة في نفق قانوني معقد.

الملف مرشح للتصعيد خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تمسك نهضة بركان بموقفه القانوني، مقابل محاولات الأهلي طرابلس تسوية الأمر وفق اللوائح المعمول بها.

وتبقى الكلمة الفصل للاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي سيحسم مدى قانونية الإجراءات المتخذة من جميع الأطراف، وسط ترقب لمآلات القضية التي قد تشكل سابقة مهمة في سوق الانتقالات الإفريقية.