شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

كشفت دراسة علمية حديثة أن شرب كوب من اللبن بعد ممارسة التمارين الرياضية قد يساعد كبار السن في حماية عظامهم من الهشاشة والكسور المهددة للحياة، خاصة مع التقدم في العمر وزيادة معدلات الإصابة بترقق العظام عالميًا.

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه أكثر من 3 ملايين شخص في المملكة المتحدة من هشاشة العظام، بينما يُقدَّر أن نحو 40% من الأشخاص فوق سن الخمسين يعانون من “هشاشة العظام المبكرة”، وهي المرحلة الأولى من ترقق العظام.

ونُشرت الدراسة في Journal of Nutrition, Health and Aging، وأجراها باحثون صينيون لمقارنة تأثير شرب اللبن البقري مقابل حليب الصويا بعد التمارين، باعتبارهما مصدرين سهلين للبروتين، وفقا لما نشر في صحؤفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشملت الدراسة 82 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة، تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر، وخضعوا لبرنامج تدريبي لمدة 8 أسابيع تضمن 3 جلسات أسبوعيًا من تمارين المقاومة، تدريبات تحسين التوازن.

وكان المشاركون الذين يشربون اللبن البقري بمقدا 240 مل قليل الدسم بعد 30 إلى 60 دقيقة من انتهاء التمرين، مع تناول 60 جرامًا من البطاطا الحلوة المطهية لتحقيق توازن بين البروتين والكربوهيدرات.

ماذا أظهرت النتائج؟

وبعد مرور 8 أسابيع، أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في سرعة المشي لدى جميع المجموعات، تحسن قوة قبضة اليد لدى من مارسوا الرياضة بانتظام، أفضل النتائج كانت لدى المجموعة التي شربت اللبن بعد التمرين مع حضور جلسات التوعية الغذائية

وتمثلت التحسينات في زيادة قوة العضلات، تحسن سرعة الوقوف والجلوس المتكرر، تحسين الأداء الحركي العام.

وأشار الباحثون إلى أن الدمج بين تمارين المقاومة وتناول اللبن الغني بالبروتين بعد التمرين قد يكون أكثر فاعلية في دعم صحة العظام مقارنة بحليب الصويا.

لماذا اللبن مهم لصحة العظام؟

ويرتبط البروتين بصحة العظام لأنه يساعد في تعزيز امتصاص الكالسيوم، تقوية الكتلة العضلية، تقليل خطر السقوط، دعم كثافة العظام.

هشاشة العظام.. خطر صامت

وتتطور هشاشة العظام ببطء على مدار سنوات، وغالبًا لا يتم اكتشافها إلا بعد حدوث كسر نتيجة سقوط بسيط. وتكون النساء أكثر عرضة للإصابة، خاصة بعد انقطاع الطمث بسبب الانخفاض السريع في كثافة العظام.

ويعتمد العلاج عادة على أدوية تقوية العظام، ممارسة التمارين الرياضية، التغذية الصحية الغنية بالكالسيوم والبروتين، مكملات فيتامين د، الإقلاع عن التدخين، وتقليل الكحول.