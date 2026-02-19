قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد المنعم فؤاد : إنكار المسجد الأقصى يخدم أجندة الصهاينة.. ومصر مهد الأنبياء
مصرع 10 عمال في حادث بورسعيد المروع .. وشاهد عيان : التريلا دهست الكل | خاص
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر 1447هـ - 2026م.. كم للفرد وآخر موعد لإخراجها؟
الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟
حين تتفتح اللوزيات.. سانت كاترين ترتدي ثوب الربيع وتفوح بعطر التجلي
موعد أذان الفجر 2 رمضان.. مواقيت الصلاة
البنك المركزي يعلن تلقيه طلبات شراء أذون خزانة بـ161.6 مليار جنيه
إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي لسبب مثير
بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري
خلافات بسبب الإيرادات.. مطرب مهرجانات معتزل يكشف كواليس أزمته مع حمو بيكا
ترامب يهدد إيران : أمامكم 15 يوما للتوصل إلى اتفاق وإلا ستحدث أمور سيئة
400 جنيه زيادة .. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة أن شرب كوب من اللبن بعد ممارسة التمارين الرياضية قد يساعد كبار السن في حماية عظامهم من الهشاشة والكسور المهددة للحياة، خاصة مع التقدم في العمر وزيادة معدلات الإصابة بترقق العظام عالميًا.

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه أكثر من 3 ملايين شخص في المملكة المتحدة من هشاشة العظام، بينما يُقدَّر أن نحو 40% من الأشخاص فوق سن الخمسين يعانون من “هشاشة العظام المبكرة”، وهي المرحلة الأولى من ترقق العظام.

ونُشرت الدراسة في Journal of Nutrition, Health and Aging، وأجراها باحثون صينيون لمقارنة تأثير شرب اللبن البقري مقابل حليب الصويا بعد التمارين، باعتبارهما مصدرين سهلين للبروتين، وفقا لما نشر في صحؤفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشملت الدراسة 82 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة، تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر، وخضعوا لبرنامج تدريبي لمدة 8 أسابيع تضمن 3 جلسات أسبوعيًا من تمارين المقاومة، تدريبات تحسين التوازن.

وكان المشاركون الذين يشربون اللبن البقري بمقدا 240 مل قليل الدسم بعد 30 إلى 60 دقيقة من انتهاء التمرين، مع تناول 60 جرامًا من البطاطا الحلوة المطهية لتحقيق توازن بين البروتين والكربوهيدرات.

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

ماذا أظهرت النتائج؟

وبعد مرور 8 أسابيع، أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في سرعة المشي لدى جميع المجموعات، تحسن قوة قبضة اليد لدى من مارسوا الرياضة بانتظام، أفضل النتائج كانت لدى المجموعة التي شربت اللبن بعد التمرين مع حضور جلسات التوعية الغذائية

وتمثلت التحسينات في زيادة قوة العضلات، تحسن سرعة الوقوف والجلوس المتكرر، تحسين الأداء الحركي العام.

وأشار الباحثون إلى أن الدمج بين تمارين المقاومة وتناول اللبن الغني بالبروتين بعد التمرين قد يكون أكثر فاعلية في دعم صحة العظام مقارنة بحليب الصويا.

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

لماذا اللبن مهم لصحة العظام؟

ويرتبط البروتين بصحة العظام لأنه يساعد في تعزيز امتصاص الكالسيوم، تقوية الكتلة العضلية، تقليل خطر السقوط، دعم كثافة العظام.

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

هشاشة العظام.. خطر صامت

وتتطور هشاشة العظام ببطء على مدار سنوات، وغالبًا لا يتم اكتشافها إلا بعد حدوث كسر نتيجة سقوط بسيط. وتكون النساء أكثر عرضة للإصابة، خاصة بعد انقطاع الطمث بسبب الانخفاض السريع في كثافة العظام.

ويعتمد العلاج عادة على أدوية تقوية العظام، ممارسة التمارين الرياضية، التغذية الصحية الغنية بالكالسيوم والبروتين، مكملات فيتامين د، الإقلاع عن التدخين، وتقليل الكحول.

اللبن بعد التمرين هشاشة العظام كثافة العظام ترقق العظام تمارين المقاومة لكبار السن الوقاية من الكسو دراسة عن اللبن وصحة العظام فحص ديكسا تقوية العظام طبيعيًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

ترشيحاتنا

حازم امام

لولا عائلتي .. حازم إمام : كنت أحب اللعب في صفوف الأهلي

حازم امام

حازم إمام يكشف كواليس علاقته بـ صالح سليم وتأثيره في الأهلي

الاتفاق

الاتفاق يتقدم على الفتح 3-2 بدوري روشن

بالصور

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

مرض الخرف
مرض الخرف
مرض الخرف

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

فول بالسجق
فول بالسجق
فول بالسجق

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس

فيديو

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد