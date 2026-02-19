قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حين تتفتح اللوزيات.. سانت كاترين ترتدي ثوب الربيع وتفوح بعطر التجلي
الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟
موعد أذان الفجر 2 رمضان.. مواقيت الصلاة
البنك المركزي يعلن تلقيه طلبات شراء أذون خزانة بـ161.6 مليار جنيه
إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي لسبب مثير
بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري
خلافات بسبب الإيرادات.. مطرب مهرجانات معتزل يكشف كواليس أزمته مع حمو بيكا
ترامب يهدد إيران : أمامكم 15 يوما للتوصل إلى اتفاق وإلا ستحدث أمور سيئة
400 جنيه زيادة .. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026
أول جمعة في رمضان .. فضلها وما يقال في ساعة الاستجابة
مواعيد عمل البنك الأهلي المصري في رمضان 2026
لماذا يقترن لفظ الحسنى بأسماء الله؟ شيخ الأزهر يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خلافات بسبب الإيرادات.. مطرب مهرجانات معتزل يكشف كواليس أزمته مع حمو بيكا

علي قدوره
علي قدوره
هاني حسين

كشف مؤدي المهرجانات المعتزل علي قدورة تفاصيل خلافه السابق مع مؤدي المهرجانات حمو بيكا، موضحًا أن الأزمة لم تكن كما صُورت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وأوضح قدورة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن طبيعة العمل في بداياتهم كانت تقوم على نظام «الأوردر»، حيث يحصل كل فنان على أجر محدد مقابل مشاركته، دون تدخل مباشر منهم في تفاصيل الإيرادات الأخرى، مثل عوائد يوتيوب أو المنصات الرقمية.


وقال إنهم لم يكونوا على دراية كاملة بتفاصيل تلك الحسابات في البداية.


وأشار إلى أن الخلافات ظهرت لاحقًا بسبب اختلاف وجهات النظر وسوء الفهم، خاصة مع تصاعد النقاشات عبر البث المباشر على مواقع التواصل، لافتًا إلى أنه كان مندفعًا في بعض الأحيان، وعبر عن غضبه عبر «لايفات» اعتبرها اليوم جزءًا من حالة الانفعال التي صاحبت تلك المرحلة.


وأضاف أن الأمور تغيرت بعد ذلك، وأن كل طرف حصل على حقه، مؤكدًا أن جزءًا من الأزمة كان نابعًا من «العِشرة والعِشم» بينهما، وليس من عداوة حقيقية.


وشدد قدورة على أن العلاقة الإنسانية بينه وبين حمو بيكا لم تنقطع، موضحًا أنهما يتواصلان هاتفيًا من وقت لآخر، ويتبادلان الحديث في المناسبات، مشيرًا إلى أنه يكنّ له التقدير على المستوى الشخصي، واصفًا إياه بأنه "شخص طيب".


كما حرص على تهنئته بمناسبة قدوم مولودته الجديدة، متمنيًا لها حياة سعيدة، مؤكدًا أن الخلافات المهنية لا تلغي الروابط الإنسانية.

علي قدوره اخبار التوك شو مصر المهرجانات محمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

ترشيحاتنا

التعدى على فرد أمن

فرد أمن فى كمبوند بالتجمع يحرر محضرا ضد شخص اعتدى عليه بالضرب

المتهم

بسبب أجرة الركنة .. القبض على سايس تعدى على سيارة مواطن بالجيزة

الاتفاق

كوكا أساسي.. تشكيل الاتفاق والفتح بالدوري السعودي

بالصور

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

مرض الخرف
مرض الخرف
مرض الخرف

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

فول بالسجق
فول بالسجق
فول بالسجق

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس

فيديو

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد