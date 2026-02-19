خلافات بسبب الإيرادات.. مطرب مهرجانات معتزل يكشف كواليس أزمته مع حمو بيكا

كشف مؤدي المهرجانات المعتزل علي قدورة تفاصيل خلافه السابق مع مؤدي المهرجانات حمو بيكا، موضحًا أن الأزمة لم تكن كما صُورت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضح قدورة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن طبيعة العمل في بداياتهم كانت تقوم على نظام «الأوردر»، حيث يحصل كل فنان على أجر محدد مقابل مشاركته، دون تدخل مباشر منهم في تفاصيل الإيرادات الأخرى، مثل عوائد يوتيوب أو المنصات الرقمية.



وقال إنهم لم يكونوا على دراية كاملة بتفاصيل تلك الحسابات في البداية.



وأشار إلى أن الخلافات ظهرت لاحقًا بسبب اختلاف وجهات النظر وسوء الفهم، خاصة مع تصاعد النقاشات عبر البث المباشر على مواقع التواصل، لافتًا إلى أنه كان مندفعًا في بعض الأحيان، وعبر عن غضبه عبر «لايفات» اعتبرها اليوم جزءًا من حالة الانفعال التي صاحبت تلك المرحلة.



وأضاف أن الأمور تغيرت بعد ذلك، وأن كل طرف حصل على حقه، مؤكدًا أن جزءًا من الأزمة كان نابعًا من «العِشرة والعِشم» بينهما، وليس من عداوة حقيقية.



وشدد قدورة على أن العلاقة الإنسانية بينه وبين حمو بيكا لم تنقطع، موضحًا أنهما يتواصلان هاتفيًا من وقت لآخر، ويتبادلان الحديث في المناسبات، مشيرًا إلى أنه يكنّ له التقدير على المستوى الشخصي، واصفًا إياه بأنه "شخص طيب".



كما حرص على تهنئته بمناسبة قدوم مولودته الجديدة، متمنيًا لها حياة سعيدة، مؤكدًا أن الخلافات المهنية لا تلغي الروابط الإنسانية.