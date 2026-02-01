المهرجانات نجحت ونفسي أمثل.. حمو بيكا: يكشف أسرار الشهرة ومسيرته من الجزارة إلى الفن

تحدّث مطرب المهرجانات حمو بيكا عن رؤيته لمشهد الغناء الحالي، مؤكدًا أن النجاح لم يعد يعتمد فقط على قوة الصوت، بل أصبح مرتبطًا أكثر بعدد المعجبين والتفاعل الجماهيري.

وقال حمو بيكا، في لقائه مع «أبلة فاهيتا» على قناة «MBC مصر»، إن المهرجانات نجحت لأنها خرجت من الشارع والمناطق الشعبية، ما جعلها أقرب إلى الناس وتعكس حياتهم اليومية، مؤكدًا أن هذا ما منحها صدى واسعًا بين الجمهور.

وأضاف المغني الشعبي أنه بدأ مسيرته العملية منذ سن الخامسة عشرة، حيث عمل في عدة مهن مثل الجزارة والنجارة وتبييض المحارة، قبل أن يحقق حلمه في الغناء ويشق طريقه نحو الشهرة.

وعن طموحاته المستقبلية، كشف حمو بيكا أنه يتمنى تجربة التمثيل وأخذ فرصته في هذا المجال، مؤكدًا أنه يسعى للتنوع الفني وتقديم نفسه بشكل مختلف للجمهور.

حلّ مؤدي المهرجانات حمو بيكا ضيفًا مع أبلة فاهيتا في برنامج «ليلة فونطاستيك»، في حلقة اتسمت بالصراحة والعفوية، وكشف خلالها عن جوانب إنسانية وشخصية بعيدة عن أجواء الحفلات والضجيج، وتحدث بلهجته البسيطة عن حياته الزوجية، وبناته، ونظرته للشهرة، وكواليس مشواره الفني، في تصريحات أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطرق حمو بيكا للحديث عن علاقته بزوجته، مؤكدًا أن الغيرة تلعب دورًا كبيرًا في حياتهما اليومية، مشيرًا إلى أنها «تهد الدنيا» بسبب غيرتها الشديدة عليه، خاصة في بداية زواجهما، حيث قال إن الأمر كان يصل أحيانًا لاكتشاف «كوارث»، قبل أن تتغير الأمور لاحقًا ويصبح أكثر حرصًا على تجنب المشاكل، وأوضح أن الصلح بينهما غالبًا ما يكون بالذهب، معترفًا بأنه أصبح لا يفضل إغضابها، خاصة أنها تمتلك ذهبًا أكثر منه.