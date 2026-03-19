الشرطة فى كل مكان.. الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين احتفالات العيد| صور

قامت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك ومواجهة كل مايخل بالأمن العام وتحقيق الانضباط لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.





تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية التنسيق بين كافة قطاعات الوزارة ومديريات الأمن لإنتقاء أفضل العناصر الشرطية مدعومة بعناصر الشرطة النسائية لتحقيق انتشار أمنى مكثف بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والأماكن التى تعد مقصداً رئيسياً للمواطنين خلال أيام العيد كالحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائى.





كما شملت الإجراءات تكثيف الخدمات والدوريات المرورية وسيارات الإغاثة وتكثيف تواجد سيارات شرطة النجدة بكافة الطرق والمحاور الرئيسية لتقديم المساعدة للمواطنين ، ومتابعتها من خلال منظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور لتحقيق أقصى درجات الانضباط المرورى حفاظاً على الأرواح والممتلكات وسرعة التعامل مع كافة البلاغات والظروف الطارئة على تلك الطرق ، فضلاً عن تكثيف نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن.



كما امتدت الخطط الأمنية لتشمل محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية لمتابعة الحالة الأمنية بها خاصةً فى ظل زيادة أعداد الركاب خلال فترة العيد ، بما يضمن سرعة التعامل مع أية مخالفات.





كما تم نشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل لضمان إلتزام المراكب والعائمات النيلية بالحمولات المحددة وضوابط وعوامل الأمن والسلامة للاستمتاع بالرحلات النيلية التى تعد مقصداً رئيسياً للمواطنين للاحتفال بالعيد.

وتؤكد أجهزة وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن لاحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.





وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى رفع درجات الاستعداد لتنفيذ الخطط الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.





