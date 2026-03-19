ضابط بحرى مزيف.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة نصب جديدة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعى، تضرر خلالهما أحد الأشخاص من قيام آخر بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بدمياط.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه، وهو أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، وبحوزته دفتر هوية بحرى مزور منسوب لإحدى الدول.

بمواجهته، أقر بسابقة تعامله مع الشاكى وتسليمه دفتر هوية بحرى مزور مدون به بيانات للشاكى “على غير الحقيقة”، كما اتفق مع الشاكى على استخراج دفتر آخر لأحد الأشخاص وتحصل منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يف بذلك.

وأكد تحصله على تلك الوثائق المزورة من آخر، مقيم بدمياط، أمكن ضبطه، وبحوزته “3 دفاتر هوية بحرية مقلدة- 4 أكلاشيهات – 11 غلاف دفتر هوية بحرية – 20 شهادة فارغة ممهورة بختم - 500 ملصق نماذج خاصة بأختام جهات مختلفة- 2 جهاز لاب توب”.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع آخر، مقيم بدمياط، أمكن ضبطه وبحوزته “جهاز كمبيوتر – 2 طابعة – إسكانر - 10 ورقات بدون بيانات لطباعة الشهادات التعليمية - علامات مائية مقلدة”.

كما أمكن ضبط الشاكى، وهو مالك محل ملابس، مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وبمواجهته اعترف بتحصله على جواز سفر مزيف بمهنة ضابط بحرى على غير الحقيقة من المشكو فى حقه، وقام باستخدامه بطريقة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.






