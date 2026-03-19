اغتيال أفشين نقشبندي.. صفعة قوية لهيئة الأركان الإيرانية
حسام موافي يحذر: إصفرار العين علامة خطيرة
بيراميدز يستقبل بعثه الجيش الملكي بمطار القاهرة
مصير غامض.. خطوة وحيدة تنقذ توروب من الرحيل عن الأهلي
«الحمد لله حققت وصية زوجى» .. تعرّف على رسالة الأم المثالية الأولى بمطروح
فتاوى| زكاة الفطر.. آخر وقت لها ومقدارها الشرعي وهل يجوز إخراجها لحمًا؟.. حكم زيارة المقابر في العيد للرجال أو للنساء
توك شو| اضطراب في الطقس..تقلبات في العملات والذهب..سقوط مسيرة في مصفاة نفط بالسعودية
قبل عيد الفطر: هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 200 جنيه
ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان : مستعدون للمساهمة بضمان المرور عبر مضيق هرمز
العمل تحذر من محاولات النصب باسم منح العمالة غير المنتظمة
عاجل ورسمياً موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكيًا
«مبابي» ضمن قائمة فرنسا لمواجهة البرازيل وكولومبيا قبل المونديال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء رؤية هلال شوال .. مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم

عبد الرحمن محمد

دعاء رؤية هلال شوال..مع حلول آخر أيام شهر رمضان، يُستحب للمسلمين عند رؤية هلال شهر شوال أن يرددوا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان إذا رأى الهلال قال: «الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله» (رواه سنن الدارمي برقم 1697).

ويُعد الدعاء من أعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فهو امتثال لأمره سبحانه، إذ قال: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» (سورة غافر: الآية 60). كما أن الدعاء عبادة في ذاته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الدعاء هو العبادة».

ومن فضل الدعاء أنه من أحب الأعمال إلى الله، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء»، كما أنه سبب في دفع غضب الله، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «من لم يسأل الله يغضب عليه».

دعاء آخر يوم في رمضان

اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فاجعلني مرحومًا ولا تجعلني محرومًا، الحمدلله على التمام، الحمدلله على البلاغ الحمدلله على الصيام والقيام،

‏اللهم اجعلنا مِمن صام الشهر إيمانًا واحتسابًا وأدرك ليلة القدر وفاز بالآجر، ولاتجعل شمس رمضان تغرب إلا وقد غفرت لنا وكتبتنا من المقبولين.

اللهم لا تخرجنا من رمضان إلّا وقد عفوت عنا وتقبلت صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وحققت لنا ما نرجوه، اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحومًا ولا تجعلني محرومًا، الحمدلله على التمام، الحمدلله على البلاغ الحمدلله على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن صام الشهر إيمانا واحتسابا وأدرك ليلة القدر وفاز بالآجر.


اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم أعد علينا رمضان وصلاة التراويح لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم لك صمنا، اهدنا واكتب لنا الخير كله، وارزقنا، وأبعد عنا شرور أنفسنا وشر عبادك.


اللهم لا تجعل رمضان يمضي إلّا وقد أعطيت كلّاً منا مراده، ورويت قلبه بفيض كرمك، وحققت له ما كان يظنه من ضعفه مستحيلا، اللهم أعد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواماً عديدة ونحن والمسلمين في أمن وإيمان وسلامة وعافية، اللهم اختم لنا بالقبول واغفر لنا إسرافنا وتقصيرنا، اللهم أعد علينا رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة.

دعاء رؤية هلال شوال دعاء آخر يوم في رمضان دعاء وداع رمضان دعاء استقبال العيد

صورة أرشيفية

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

موعد صرف معاشات أبريل 2026

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

جانب من توقيع الاتفاقية

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

النادي الأهلي

نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي

حالة الطقس

منخفض جوي يهدد فرحة العيد.. تحذيرات عاجلة للمسافرين على الطرق السريعة

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يزور دور رعاية الايتام ويشارك الأطفال فرحتهم بالعيد ويوزع الهدايا والعيديات

محافظ أسيوط يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بالعيد ويوزع الهدايا والعيديات

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يتفقد جاهزية الحدائق والمتنزهات للاحتفال بالعيد..صور

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة يتفقد موقع هبوط أرضي ناتج عن كسر بخط انحدار الصرف الصحي بمنطقة كوبري الصفيرة بأوسيم

بالصور

في احتفالية كبرى..تكريم 200 من حفظة كتاب الله بأولاد عابدين بالشرقية

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

استهدفت 700 ألف مواطن .. «مياه الشرقية» تُنفذ حملات توعية لترشيد الاستهلاك | صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد