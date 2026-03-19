دعاء رؤية هلال شوال .. مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم

دعاء رؤية هلال شوال..مع حلول آخر أيام شهر رمضان، يُستحب للمسلمين عند رؤية هلال شهر شوال أن يرددوا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان إذا رأى الهلال قال: «الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله» (رواه سنن الدارمي برقم 1697).

ويُعد الدعاء من أعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فهو امتثال لأمره سبحانه، إذ قال: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» (سورة غافر: الآية 60). كما أن الدعاء عبادة في ذاته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الدعاء هو العبادة».

ومن فضل الدعاء أنه من أحب الأعمال إلى الله، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء»، كما أنه سبب في دفع غضب الله، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «من لم يسأل الله يغضب عليه».

دعاء آخر يوم في رمضان

اللهم لا تخرجنا من رمضان إلّا وقد عفوت عنا وتقبلت صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وحققت لنا ما نرجوه، اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحومًا ولا تجعلني محرومًا، الحمدلله على التمام، الحمدلله على البلاغ الحمدلله على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن صام الشهر إيمانا واحتسابا وأدرك ليلة القدر وفاز بالآجر.



اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم أعد علينا رمضان وصلاة التراويح لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم لك صمنا، اهدنا واكتب لنا الخير كله، وارزقنا، وأبعد عنا شرور أنفسنا وشر عبادك.



اللهم لا تجعل رمضان يمضي إلّا وقد أعطيت كلّاً منا مراده، ورويت قلبه بفيض كرمك، وحققت له ما كان يظنه من ضعفه مستحيلا، اللهم أعد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواماً عديدة ونحن والمسلمين في أمن وإيمان وسلامة وعافية، اللهم اختم لنا بالقبول واغفر لنا إسرافنا وتقصيرنا، اللهم أعد علينا رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة.