الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء ليلة القدر مكتوب 2026.. اغتنموا ليلة 29 رمضان المباركة بأفضل أدعية مستجابة

دعاء ليلة القدر مكتوب 2026
دعاء ليلة القدر مكتوب 2026
أحمد سعيد

مع دخول العشر الأواخر من رمضان يزداد بحث المسلمين عن دعاء ليلة القدر مكتوب وأفضل الأدعية التي يمكن ترديدها في هذه الليلة المباركة التي وصفها الله تعالى بأنها خير من ألف شهر، وتعد ليلة القدر من أعظم ليالي العام، وتتنزل فيها الملائكة والرحمات وتفتح أبواب المغفرة والرحمة والعتق من النار، لذلك يحرص المسلمون على الإكثار من الدعاء في ليلة القدر وقيام الليل والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.

ويبحث كثيرون عبر محركات الإنترنت عن أفضل دعاء ليلة القدر المستجاب وأدعية ليلة القدر من السنة النبوية للفوز بفضل هذه الليلة العظيمة ونيل الأجر والثواب المضاعف.

دعاء ليلة القدر مستجاب للرزق

اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك، ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تُغيثني به من فضلك الطيب الحلال. 

اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خيرٍ وعافيةٍ وصحةٍ وسلامةٍ وسَعة رزقٍ، فاجعل لي منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوءٍ وبلاءٍ وشرٍّ وفتنةٍ، فاصرفه عني وعن جميع المسلمين. 

  اللهم ما كان فيها من ذِكرٍ وشكرٍ فتقبَّله مني وأحسن قبوله، وما كان من تفريطٍ وتقصيرٍ وتضييعٍ، فتجاوز عني بسَعة رحمتك، يا أرحم الراحمين. 

اللهم تغمَّدني فيها بسابغ كرمك، واجعلني فيها من أوليائك، واجعلها لي خيرًا من ألف شهرٍ، مع عظيم الأجر وكريم الذُّخر.

دعاء الرزق ليلة القدر

يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك يا ربنا مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع المذنب الذليل. 

اللهم ندعوك دُعاءَ من خضعت لك رقبته، وذلَّ لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عمن ناداه. 

يا ربنا، اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وأغنِنا بفضلك عمَّن سواك.  

اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد ﷺ، وأوردنا حوضه، واسْقِنا من يده الشريفة شربةً هنيئةً لا نظمأ بعدها أبدًا. اللهم كما آمنَّا به ولم نره، فلا تفرِّق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. 

اللهم اجعلنا ممن وُفِّق لقيام ليلة القدر، وممن نال خيرها وعفوها وكرمها وفضلها، يا الله، يا الله، يا الله. 

أدعية ليلة القدر مكتوبة

ربي اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك رهابًا، لك مطاوعًا، لك مخبتًا، إليك أواهًا منبيًا، الحمد لله رب العالمين حمدًا لشُكرهِ أداءً ولحقهِ قضاءً، ولِحُبهِ رجاءً ولفضلهِ نماءً ولثوابهِ عطاءً.

اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنِ المُجرِمينَ.

اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ. اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

اَللّهُمَّ اَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.

اَللّهُمَّ اَعِنّي فيهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَجَنِّبني فيهِ مِن هَفَواتِهِ وَاثامِهِ، وَارْزُقني فيهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ، بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِّلينَ.

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويامنجز الوعيد ويامن هو كل يوم في امر جديد اخرجني من حلق المضيق.. الى سعة الطريق بك ادفع مالا اطيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

أفضل دعاء لجلب الرزق

1.اللَّهُمَّ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوء.

2.رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمنون.

3.اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

4.اللَّهُمَّ إني أسألُكَ الهُدَى والتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.

5.اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِني، وَعافِني، وَارْزُقْني.

6.اللَّهُمَّ يا مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنا على طاعَتِكَ.

7.أعوذ باللَّهِ مِنْ جَهْدِ البَلاءِ، وَدَرَكِ الشَّقاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِالأعداء.

8.اللَّهُمَّ إني أعوذ بِكَ مِنَ العَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ، وَالهَرَمِ، وَالبُخْلِ، وأعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحيَا وَالمَماتِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرّجالِ.

9.اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أنْتَ، فاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْني إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ".

10.اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي، وَجَهْلي، وَإسْرَافِي في أمْرِي، ومَا أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي جَدّي، وَهَزْلي، وَخَطَئي، وَعَمْدي، وَكُلُّ ذلكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ، وَمَا أخَّرْتُ، وَمَا أسْرَرْتُ، وَما أعْلَنْتُ وَمَا أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أنْتَ المُقَدِّمُ، وأنْتَ المُؤَخِّرُ، وأنْتَ على كل شئ قَدِيرٌ

دعاء مستجاب في العشر الأواخر

دعاء ليلة القدر فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أوصى باغتنام ليلة القدر وخيرها بترديد دعاء ليلة القدر مكتوب من سبع كلمات، وهي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»، وقد ورد دعاء ليلة القدر مكتوب قصير هذا فيما ورد عن أم المؤمنين عَائِشَةَ –رضي الله عنها-، قَالَت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي».

دعاء ليلة القدر مكتوب قصير بـ«اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»، حي لما كان شرف ليلة القدر وفضيلتها من الأمور التي أعلم بها رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أصحابه، وحثّهم على اغتنامها، فقد حرصت أم المؤمين عائشة –رضي الله عنها –على سؤال رسول الله –صلى الله عليه وسلم – ماذا تدعو في هذه الليلة، فأرشدها أن تدعو بهذا الدُّعاء: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي»، ويقول الإمام البيهقي –رحمه الله -: وطلب العفو من الله مستحب في جميع الأوقات، وهو أخص في هذه الليلة. {فضائل الأوقات للبيهقي: 1/257/114}.

دعاء ليلة القدر مكتوب 2026 دعاء ليلة القدر ليلة القدر دعاء ليلة القدر مكتوب أفضل الأدعية الدعاء في ليلة القدر أفضل دعاء ليلة القدر دعاء ليلة القدر المستجاب أدعية ليلة القدر

