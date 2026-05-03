«أوتشا» : أكثر من 1.2 مليون شخص يواجهون انعداماً غذائياً حاداً في لبنان

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) أن نحو ربع السكان في لبنان ( أي نحو 1.24 مليون شخص) يواجهون انعداما غذائيا حادا خلال الفترة ما بين شهري أبريل وأغسطس.

وأفاد المكتب - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الأحد - بأن الوضع الإنساني في لبنان لايزال "هشا ومضطربا" على الرغم من تمديد وقف إطلاق النار.

وذكر أن التدهور مدفوعا بشكل رئيسي بتصعيد الأعمال العدائية منذ شهر مارس الماضي، والنزوح واسع النطاق، وتعطل سبل كسب العيش والأسواق، والانخفاض المتوقع في المساعدات الإنسانية.

وأشارت (أوتشا) إلى أنه على الرغم من أن الغذاء مازال متوفرا على المستوي الوطني، فإن القدرة على الإنفاق تظل المعوق الرئيسي في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخول في تقويض القوة الشرائية للأسر.

ولفت المكتب إلى أن الوصول إلى الماء والرعاية الصحية أعيق ؛ بسبب الضرر الذي لحق بالطرق والبنى التحتية الرئيسية.