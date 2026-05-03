الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الاتصالات: مصر تستهدف توطين صناعة الإلكترونيات وزيادة الإنتاج المحلي

أحمد عبد القوى

قام المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء/ عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف ، بجولة تفقدية داخل مصنع شركة «سامسونج» لتصنيع أجهزة الهواتف المحمولة والتابلت؛ بمجمع مصانع الشركة بمحافظة بني سويف، وذلك للاطلاع على التوسعات التي يشهدها المصنع، وأحدث خطوط الإنتاج وخطط الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية بالمصنع.

ويقع المصنع على مساحة 9 آلاف متر مربع  باستثمارات اجمالية  تقارب 100 مليون دولار، ويوفر المصنع 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وكانت الشركة قد بدأت أعمال التصنيع بانتاج أجهزة التابلت التعليمي عام 2022 بطاقة إنتاجية بلغت حوالي 700 ألف جهاز، ثم شهدت توسعا في عام 2025 من خلال تدشين مصنع جديد متخصص في تصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى جانب أجهزة الحاسب اللوحي بسعة قصوى 6 مليون وحدة.

وخلال الجولة، استمع المهندس/ رأفت هندي إلى عرض تفصيلي من وون كيم رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر حول موقف التصنيع بالمصنع لتلبية متطلبات السوق المحلي والتصدير إلى الخارج خلال عام 2025، حيث بلغ إنتاج السوق المحلي نحو 2.2 مليون هاتف محمول، و600 ألف جهاز تابلت، ويتم تصنيع أحدث فئات الهواتف المحمولة للشركة فى مصر وتُطرح بالتزامن مع مختلف الأسواق العالمية.

كما اطلع المهندس/ رأفت هندي على خطة التصنيع خلال عام 2026، والتي تستهدف التوسع في عمليات إنتاج أجهزتها من الهواتف المحمولة والتابلت التعليمي لتغطية متطلبات السوق المحلي والتصدير للخارج.

وأكد المهندس/ رأفت هندي أن شركة "سامسونج" تعد من أوائل الشركات العالمية التي تعاونت معها الحكومة في إطار جهود تنمية صناعة الإلكترونيات وتعميق التصنيع المحلي؛ مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة في مصر شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، بما يعكس ثقة سامسونج في الكفاءات المصرية، ويجسد نجاح الدولة في تهيئة مناخ جاذب ومحفز للاستثمار؛ مضيفا أن المصنع يقوم بتصنيع منتجات سامسونج الموجهة للسوق المحلي، إلى جانب التوسع في التصدير إلى عدد من الأسواق الخارجية، بما يؤكد جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة عالميًا.

وأضاف أن هذه النجاحات تمثل نموذجًا عمليًا للشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص، والتكامل بين الخبرات العالمية والكفاءات المصرية، كما تعكس نجاح جهود الدولة في بناء قاعدة من الكوادر الشابة، خاصة في صعيد مصر، القادرة على دعم صناعة الإلكترونيات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني؛ مؤكدا حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات في صناعة الإلكترونيات وتوطين صناعة الهواتف المحمولة تنفيذا لمبادرة مصر تصنع الإلكترونيات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير في هذه الصناعة الواعدة.

وأشار إلى أن إنشاء مصنع «سامسونج» في محافظة بني سويف يعكس توجه الدولة نحو التوسع في إقامة المشروعات بمحافظات الصعيد، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، وإتاحة فرص عمل متميزة لأبناء المحافظة.

حضر الجولة التفقدية المهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا"، والأستاذ/ بلال حبشي نائب محافظ بني سويف، والأستاذة/ سهام عطا رئيس قسم العلاقات الحكومية بشركة سامسونج إلكترونيكس مصر، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة سامسونج.

الجدير بالذكر أن هذه الجولة تأتي فى إطار زيارة المهندس/ رأفت هندي إلى محافظة بني سويف لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد. حيث يتضمن برنامج الزيارة افتتاح مكتب بريد، بالإضافة إلى تفقد سير العمل بسنترال تابع للشركة المصرية للاتصالات، وزيارة إحدى مدارس التربية الخاصة، ومركز إبداع مصر الرقمية في المنطقة التكنولوجية بالمحافظة. كما سيشهد توقيع مذكرتين تفاهم خلال زيارته لديوان عام المحافظة.

“البحوث الإسلاميَّة” يعلن خطَّته الدعويَّة والتوعويَّة لموسم الحج

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

