الحرس الثوري: ترامب أمام خيارين.. مواجهة مستحيلة أو القبول باتفاق سيئ

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الحرس الثوري الإيراني، قال إن خيارات واشنطن بشأن إبرام اتفاق باتت محدودة، وأن الرئيس الأمريكي ترامب أمام خيارين.. مواجهة مستحيلة أو القبول باتفاق سيئ.

وفي وقت سابق قال الدكتور محمد ربيع الديهي نائب مدير مركز الحوار للدراسات السياسية، إن تضمين إيران لبند يتعلق بلبنان وحروب الوكالة في أي مقترحات تفاوضية يعكس تمسك طهران العميق بشبكة حلفائها الإقليميين، وعدم استعدادها للتخلي عنهم في أي تسوية محتملة مع الولايات المتحدة.

وأوضح الديهي، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن إيران تسعى من خلال هذا التوجه إلى التأكيد لحلفائها في المنطقة بأنها لن تتخلى عن دعمها السياسي والعسكري، بل قد تعمل على تعزيز هذا النفوذ خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تصاعد التوترات واحتمالات عودة المواجهات في أكثر من ساحة.

وأضاف أن المحادثات بين واشنطن وطهران لا تزال تفتقر إلى نقاط اتفاق جوهرية، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والوجود الإقليمي، مشيرًا إلى أن أي تفاهمات جزئية قد تركز على ملفات محدودة مثل تجميد بعض الأصول المالية أو آليات رقابة معينة، دون الوصول إلى تسوية شاملة.

ولفت إلى أن ملفات مثل مضيق هرمز والبرنامج الصاروخي والنووي تظل من أبرز نقاط الخلاف، مؤكدًا أن أي حلول مستقبلية قد تنعكس بشكل مباشر على توازنات الأمن الإقليمي، بما في ذلك المصالح العربية بشكل عام.