وزير الخارجية الياباني يدعو إيران إلى إبداء المرونة تجاه الولايات المتحدة

دعا وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي إيران إلى إبداء المرونة تجاه الولايات المتحدة في ظل استمرار حالة الجمود بين واشنطن وطهران بشأن إغلاق مضيق هرمز.

واطلع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره الياباني، خلال اتصال هاتفي، على الوضع الراهن بما في ذلك المباحثات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران والتوقعات المستقبلية، حسبما أوردت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية.

ورداً على ذلك، قال موتيجي إن اليابان تعلق "آمالاً كبيرة" على استمرار وقف إطلاق النار الحالي، وعلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في أقرب وقت ممكن، بحيث تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق نهائي، كما دعا إيران إلى إبداء "أقصى قدر من المرونة"، حسبما ذكرت وزارة الخارجية اليابانية.

وشدد موتيجي على أهمية ضمان مرور سفن جميع الدول بحرية وأمان عبر مضيق هرمز، داعيًا إلى السماح بمرور السفن المتبقية على وجه السرعة بعد أن عبرت مؤخراً سفن تابعة لليابان عبر المضيق.

وعُقدت المحادثات بناءً على طلب طهران، واتفق عراقجي وموتيجي على الحفاظ على اتصال وثيق.

وجرى هذا الاتصال في الوقت الذي أفادت فيه تقارير بأن طهران قد قدمت إلى الولايات المتحدة مقترحًا جديدًا لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب بوساطة باكستان.

وبدأ وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران منذ أوائل أبريل الماضي، لكن لم تشهد المفاوضات أي تقدم يذكر حتى الآن، ولا تزال اضطرابات إمدادات النفط العالمية مستمرة في أعقاب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.