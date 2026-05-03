شوبير يشيد بأداء الأهلي بعد ثلاثية القمة أمام الزمالك

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالأداء الذي قدمه النادي الأهلي عقب فوزه الكبير على نادي الزمالك بنتيجة 3-0، في مباراة القمة الأخيرة، مؤكدًا أن اللقاء شهد العديد من الجوانب الفنية المميزة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن من أبرز الظواهر الإيجابية في المباراة الطابع الهجومي الواضح، مشيرًا إلى تسجيل ثلاثة أهداف، إلى جانب إهدار ركلتي جزاء من الفريقين، وهو ما يعكس رغبة هجومية وتألقًا متبادلًا داخل الملعب.

وأضاف أن اللقاء شهد أيضًا بروز بعض اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل مستمر، موضحًا أن مثل هذه المباريات تمنحهم فرصة لإثبات قدراتهم.

وضرب مثالًا باللاعب أحمد رمضان بيكهام، مؤكدًا أنه لا يشارك بشكل دائم، حيث يتنقل بين الإعارة والعودة، وهو ما يؤثر على مستواه بسبب غياب الاستمرارية، رغم ظهوره بشكل جيد في بعض الفترات.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه المواجهات الكبيرة تسهم في اكتشاف جاهزية اللاعبين، وتعكس قوة الفريق من حيث العمق الفني وتعدد الخيارات.