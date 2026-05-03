شوبير: الزمالك يقترب من حسم الدوري بنسبة 95%

أكد أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك بات قريبًا للغاية من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري، في ظل تفوقه الواضح على منافسيه.

وأوضح شوبير، في تصريحات إعلامية، أن الزمالك أصبح على أعتاب حسم اللقب بنسبة تصل إلى 95%، مشيرًا إلى حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق في الفترة الحالية، مقارنة بباقي الفرق المنافسة.

وأضاف أن الجولة الحالية من المسابقة ستشهد إثارة قوية في عدد من المباريات المهمة، أبرزها مواجهة النادي الأهلي أمام نادي إنبي، إلى جانب لقاء نادي بيراميدز ضد نادي سيراميكا كليوباترا، لما تحمله من تأثير مباشر على ترتيب جدول الدوري.

وفيما يتعلق بمباراة الزمالك أمام نادي سموحة، أشار شوبير إلى أن الفريق السكندري نجح في تحقيق هدفه بالبقاء في الدوري الممتاز، وهو ما قد يقلل من صعوبة المواجهة نسبيًا على الفريق الأبيض.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنافسات ستظل مشتعلة في بقية مباريات الجولة، رغم اقتراب الزمالك بشكل كبير من حسم لقب الدوري.