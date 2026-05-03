الأنبا عمانوئيل يجري زيارة ودية إلى محافظ البحر الأحمر وبعض القيادات الأمنية بالمحافظة

في إطار حرص الكنيسة الكاثوليكية بمصر، على تعزيز العلاقات الوطنية، أجرى نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، زيارة ودية إلى سيادة الوزير المهندس الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر.

وقدم صاحب النيافة الشكر والتقدير إلى سيادة المحافظ، على زيارته العزيزة لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، وعلى جميع المجهودات الملموسة، والعمل المتواصل لخدمة أبناء المحافظة على كافة الأصعدة، خاصة البنية التحتية، والملمس الجمالي للمحافظة التي تمثل واجهة مشرفة وجاذبة للسياحة العالمية، والداخلية، مؤكدًا دعم وتعاون الكنيسة الكاثوليكية بكل ما تستطيع القيام به، لخدمة وطننا الحبيب مصر.

ومن جانبه، عبر الدكتور وليد البرقي عن سعادته وتقديره لهذه الزيارة، مثمنًا دور الكنيسة الكاثوليكية بمصر في المجتمع، وعمق العلاقات، وروابط المحبة، وصلابة النسيج الوطني الأصيل الذي يميز أبناء الشعب المصري.

حضر اللقاء القمص يؤانس أديب، وكيل المطرانية لمحافظة البحر الأحمر، وراعي الكنيسة، بالغردقة، والدكتورة ماجدة حنا، نائب المحافظ، كما تضمنت الزيارة أيضًا لقاء ببعض القيادات الأمنية بالمحافظة، حيث شكر، وأشاد راعي الإيبارشيّة بما تتمتع به المحافظة من أمن وأمان، والدور الرادع الذي تقوم به الجهات الأمنية، لما يزعزع ثوابت، وأخلاقيات المجتمع.