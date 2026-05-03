الرئيس السيسي يوجه بزيادة الحماية الاجتماعية وتطوير التعليم والصحة

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع صباح اليوم، مجموعة من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تُعنى بمصلحة المواطنين.

زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة تكثيف جهود الحكومة في زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها العديد من المواطنين.

كما شدد السيسي على أهمية استكمال الجهود المبذولة لتطوير قطاعي التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن هذين القطاعين هما الأساس في بناء مستقبل مصر وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الرئيس أن الحكومة يجب أن تواصل استراتيجيتها في تحسين جودة التعليم وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لجميع المواطنين، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية مصر 2030.