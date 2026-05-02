النقل البري : قرارات الرئيس السيسي تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم العمال

أشاد أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، والأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري والبحري والجوي، وأمين الصندوق المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد العمال 2026.

وأكد الدوكار، أن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين الأوضاع المعيشية للعمال بوجه عام، وللفئات الأكثر احتياجا بوجه خاص.

وأعرب عن تقديره لتوجيهات الرئيس بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص الدولة على دعم هذه الفئة وتوفير احتياجاتها الأساسية.

وأضاف أن قرارات إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة تمثل خطوة مهمة نحو دمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حصولهم على حقوقهم التأمينية والاجتماعية.

وأشار الدوكار إلى أن رفع قيمة تعويضات الوفاة في حوادث العمل من 200 إلى 300 ألف جنيه، وزيادة تعويضات حالات العجز، يعكس اهتمام الدولة بتوفير الحماية والأمان الوظيفي للعمال وذويهم.