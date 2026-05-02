نقابة التعليم: رسائل الرئيس السيسي تدعم العاملين وتعزز تطوير المنظومة

أشاد هشام رضوان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، مؤكدا أنها حملت رسائل داعمة ومباشرة للعاملين في قطاع التعليم.

وأوضح رضوان أن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع الأجور والحوافز، سيكون لها أثر إيجابي على المعلمين والعاملين في الحقل التعليمي، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

وأضاف أن القرارات الخاصة بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية وتكثيف برامج التدريب والتأهيل تستهدف الارتقاء بالأداء داخل المؤسسات التعليمية والبحثية، مشددًا على أن تطوير العنصر البشري يمثل الأساس الحقيقي لتحسين جودة التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار رئيس النقابة إلى أن توجه الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية من شأنه تبسيط الإجراءات للعاملين بقطاع التعليم، بما يتيح لهم التركيز بشكل أكبر على العملية التعليمية.

وأكد رضوان أن هذه القرارات تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية قطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية في بناء الإنسان، مشيرا إلى أن دعم الدولة للعاملين به يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة المنظومة التعليمية وتعزيز مكانة المعلم والباحث العلمي.