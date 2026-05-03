عودة الأجواء الشتوية ليلا.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام القادمة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية نتيجة تأثرها بكتل هوائية مختلفة.

وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة الذي سُجل أمس، ووصل إلى 35 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، كان أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 5 درجات.

وأشارت “غانم” خلال مداخلة في برنامج صباحك مصري، إلى أن دخول كتل هوائية شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط قوي للرياح، وصلت سرعاته في بعض المناطق إلى ما بين 40 و50 كم/س، ما تسبب في إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية خاصة في جنوب القاهرة ومحافظات الصعيد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الانخفاض مستمر خلال الأيام المقبلة، حيث تسجل القاهرة الكبرى اليوم نحو 26 درجة مئوية، مع أجواء معتدلة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا، إذ تنخفض الحرارة ليلًا إلى 13 و14 درجة، مؤكدة ضرورة العودة لارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ولفتت إلى استمرار نشاط الرياح غدًا أيضًا، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية تمتد أحيانًا إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى بنسبة ضعيفة، بينما تكون أكثر غزارة على بعض مناطق شمال سيناء وسيناء وخليج العقبة، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج.

واختتمت بأن حالة عدم الاستقرار ستبدأ في التراجع تدريجيًا غدًا، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة وتحسن نسبي في الأجواء.

https://web.facebook.com/reel/1367559208508747