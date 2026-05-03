الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بـ27 ميدالية.. منتخب مصر يكتسح إفريقيا في الجمباز الإيقاعي

محمد سمير

فرض المنتخب المصري للجمباز الإيقاعي سيطرته الكاملة على منافسات البطولة الإفريقية التي أقيمت مؤخرًا في جنوب إفريقيا، بعدما حقق حصيلة مذهلة بلغت 27 ميدالية متنوعة، بواقع 18 ذهبية و9 فضيات، ليؤكد تفوقه الكبير على مستوى القارة السمراء في مختلف الفئات.

وتأتي هذه النتائج القوية في ظل الطفرة التي تشهدها اللعبة تحت إشراف إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، حيث يواصل الجمباز المصري حصد الإنجازات في مختلف البطولات القارية.

 سيطرة مصرية كاملة على منصات التتويج

في منافسات الكبار، تألقت فريدة بهنس بشكل لافت، بعدما توجت بذهبية الفردي العام، إلى جانب ذهبية الفرق، وذهبية الكرة، وفضيتين في الطوق والصولجان، لتقدم واحدة من أقوى بطولاتها.

كما واصلت لينا حليقة التألق، بحصدها ذهبية الفرق، و3 ذهبيات في نهائيات الأدوات (الطوق – الصولجان – الشريط)، إلى جانب فضيتين في الفردي العام والكرة.

وفي منافسات الفرق، واصل المنتخب الجماعي هيمنته، حيث توج بالميدالية الذهبية في الفردي العام، إلى جانب ذهبيتي الكرة وأداة (الطوق والصولجان)، بمشاركة ياسمين علي ومروة عبدالله وجودي عطية ورؤى رياض ومريم البنا وبتول السيد.

وعلى مستوى الناشئات، أكدت البطلات الصاعدات أن المستقبل في أيدٍ أمينة، حيث تألقت سيليا محمد بحصد 3 ذهبيات (الفرق – الفردي العام – الطوق) وفضية الكرة.

كما أضافت لوجين القديم ذهبية الفرق، وذهبيتي الصولجان والشريط، إلى جانب فضية الفردي العام.

وحققت مريم أبو العطا ذهبية الفرق وفضيتين في الطوق والشريط، بينما حصدت فريدة مختار ذهبية الفرق وذهبية الكرة وفضية الصولجان.

وفي منافسات الفرق، واصل المنتخب الجماعي للناشئات التألق، بعد التتويج بثلاث ذهبيات في الفردي العام والكرة والشريط، بمشاركة عالية البدري وحبيبة جنيدي وخديجة نسيب وليلى شبانة ومريام عباس ونادية الشواربي.

تعكس هذه النتائج التفوق الكبير للجمباز المصري، سواء على مستوى الكبار أو الناشئين، وتؤكد نجاح خطط إعداد جيل جديد قادر على المنافسة عالميًا خلال السنوات المقبلة.

ويأمل الاتحاد المصري في مواصلة هذا الزخم القاري، وتحويله إلى إنجازات عالمية، خاصة في ظل تطور المستوى الفني وامتلاك عناصر مميزة قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات في البطولات الدولية.

