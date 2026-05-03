من أجل الحفاظ على الصدارة.. الزمالك يدخل في معسكر مغلق

كشف الاعلامي امير هشام عن دخول نادي الزمالك الي معسكر مغلق في الاسكندرية استعدادا للقاء انبي ببطولة الدورى الممتاز .

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " من أجل الحفاظ على صدارة الدوري المصري الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم في الإسكندرية تحضيرًا لمواجهة سموحة " .

ويستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام نادي سموحة، مساء الثلاثاء 5 مايو 2026، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك على أرضية استاد برج العرب.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

تذاع مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة أون تايم سبورت2 ،بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.