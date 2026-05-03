مصر وكولومبيا تبحثان توسيع التعاون في تجارة البن وتعزيز حضوره بالسوق المحلي



بحثت سفيرة كولومبيا بالقاهرة لوز إلينا مارتينيز، مع عدد من تجار ومستوردي البن في مصر، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع البن، وذلك خلال لقاء موسع حضره حسن فوزي، رئيس شعبة تجار البن بغرفة القاهرة، والإعلامي فيصل عبد العاطي، إلى جانب نخبة من المتخصصين في المجال.



دعم العلاقات الثنائية



وأكدت السفيرة الكولومبية أن اللقاء يأتي في إطار دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وكولومبيا، خاصة في قطاع البن الذي تتمتع فيه كولومبيا بميزة تنافسية عالمية، مشددة على أهمية الترويج للبن الكولومبي في السوق المصري بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون التجاري بين البلدين.



البن جسر للتعاون



من جانبه، رحّب حسن فوزي بالحضور، معربًا عن تقديره للسفارة الكولومبية على تنظيم اللقاء، مؤكدًا أن قطاع البن يُعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز الروابط التجارية والثقافية بين الشعوب.

وأشار فوزي إلى أن البن الكولومبي يُعد من أجود أنواع البن عالميًا، حيث يتميز بتوازن فريد بين الحموضة والحلاوة الفاكهية، إلى جانب قوام غني ونكهات متنوعة، موضحًا أن زراعته في المرتفعات الجبلية بكولومبيا تمنحه طابعًا خاصًا يجذب عشاق القهوة المتخصصة.



تعاون مستقبلي واعد



وأضاف أن شعبة تجار البن، إلى جانب شركة زهرة البن البرازيلي، تتطلع إلى تعزيز التعاون مع السفارة الكولومبية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم التجار وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.



بيئة جاذبة للاستثمار



وأكد فوزي أن ما تتمتع به مصر من استقرار وأمن يهيئ بيئة مواتية لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع كولومبيا، خاصة في قطاع البن، بما يعزز فرص النمو المشترك ويدعم حركة التجارة بين الجانبين.