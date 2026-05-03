قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلان قائمة منتخب مصر للناشئين 2009 استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية
بعد سقوط الشاشة على التلاميذ.. أمهات مصر: نطالب بضوابط أمان للحفلات المدرسية
رونالدو يطارد .. ترتيب هدافى الدوري السعودي قبل مباراة النصر والقادسية
مها عبد الناصر: الهواتف المحمولة لم تعد سلعة ترفيهية بل أصبحت ضرورة
دموع مزيفة وتبرعات بالملايين.. القصة الكاملة لفضيحة "بلوجر" ادعت المرض في الإسماعيلية
فراشات مصر تتصدر بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي برصيد 27 ميدالية متنوعة
دير الأنبا بيشوي يشهد قداسا مهيبا احتفالًا بيوبيل رهبنة الأنبا أمونيوس
أفقدوها الوعي بمادة غير معلومة.. تفاصيل الاعتداء على طالبة داخل مدرسة في الإسكندرية
كيف أضر تعطيل مضيق هرمز بسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والأسمدة؟
دعاء الرياح.. ماذا كان يقول الرسول إذا عصفت الريح؟.. كلمات تقيك شرها
وصول جثمان سهير زكي إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الوكيل: تحرك عربي موحد لدعم الاقتصادات المتضررة ومواجهة تداعيات الأزمات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف العربية، أن القطاع الخاص العربي يقف صفًا واحدًا خلف قياداته السياسية في دعم استقرار وأمن الدول العربية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا اقتصاديًا سريعًا لمواجهة التداعيات الناتجة عن الصراعات التي تشهدها المنطقة.
رسالة دعم عربية
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الطارئة لاتحاد الغرف العربية بمقر جامعة الدول العربية، بمشاركة قيادات الغرف التجارية من مختلف الدول، حيث أوضح أن الاجتماع يمثل رسالة واضحة بشأن دعم مجتمع المال والأعمال العربي لأشقائه في دول الخليج والعراق ولبنان وسوريا وفلسطين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
 

بحث التداعيات الاقتصادية
 

وأشار الوكيل إلى أن الاجتماع يستهدف مناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمات، ووضع آليات عملية للتعامل معها، إلى جانب توحيد صوت القطاع الخاص العربي ورفعه في المحافل الدولية، بما يعزز من دوره في دعم استقرار اقتصادات المنطقة.
 

دور محوري للغرف
 

وأوضح أن دور الغرف العربية تجاوز الإطار التقليدي، ليشمل التعامل مع الأزمات الكبرى، خاصة فيما يتعلق بتعطل سلاسل الإمداد، والمساهمة في إعادة الإعمار، وخلق فرص العمل، وتنفيذ مشروعات تنموية تدعم تعافي الاقتصادات المتضررة.
 

ممرات لوجستية جديدة
 

وكشف عن نموذج عملي للتحرك العربي المشترك، تمثل في التنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية لفتح مسارات لوجستية متعددة الوسائط تربط دول الخليج بأوروبا، بما ساهم في ضمان توافر السلع واستمرار تدفق الصادرات عبر مسار “تريستا – دمياط – سفاجا – ضبا وجدة” خلال فترة زمنية قياسية.
 

إعادة الإعمار والتنمية
 

وشدد على أهمية التكاتف لإعادة إعمار الدول المتضررة، من خلال إطلاق مشروعات صناعية وزراعية تسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة بناء تحالفات اقتصادية عربية قوية.
 

التعاون الثلاثي
 

ودعا إلى تفعيل نموذج “التعاون الثلاثي” عبر تكامل المراكز اللوجستية والصناعية، والاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة، بما يسهم في تعزيز التجارة البينية وزيادة الصادرات المشتركة.
 

الانتقال إلى التنفيذ
 

واختتم الوكيل كلمته بالتأكيد على أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة النقاش إلى التنفيذ، عبر شراكة حقيقية بين الحكومات والقطاع الخاص، بما يدعم التنمية ويوفر فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.

القطاع الخاص القطاع الخاص العربى احمد الوكيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

الأرصاد

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

جثة

جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

عبد الله السعيد

الزمالك يعاقب عبد الله السعيد بتغريمه 100 ألف جنيه

ترشيحاتنا

الدكتورة عهود وافي عضوة المجلس القومي للمرأة

المجلس القومي للمرأة يهنئ عهود وافي لتعيينها مديرًا تنفيذيًا لصندوق رعاية المسنين

مركز المعلومات

الوزراء: 12 مليار دولار صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال الربع الرابع 2025

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تتلقى تقريراً عن جهود دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية

بالصور

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد

بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد