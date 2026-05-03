أسعار الطماطم في الأسواق اليوم.. لماذا لم تنخفض حتى الآن؟

تشهد أسعار الطماطم في الأسواق تماسكا، حيث تراوح سعر الكيلو بين 7.5 و 22.5 جنيها للكيلو، لتصل إلى الأسواق بين 25 و30 جنيها.

وعن سبب عدم تراجع سعر الطماطم أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الطماطم كانت في أواخر رمضان وبعد العيد وصلت 50 جنيهًا للكيلو، وظلت في الانخفاض 35، 20، 25، جنيه.

وأوضح أن سعر الطماطم لم يصل للسعر المطلوب بسبب تغيرات مناخية مازالت غير متوقعة وشديدة جدًا وإحنا في ذروتها دلوقتي، وسعرها هينزل على مراحل الفترة الجاية.

وعن الفيديو المتداول عن الطماطم المرشوشة، أكد خالد جاد، أن ما تم تداوله مؤخرًا بشأن وجود طماطم مغشوشة أو مرشوشة بمواد ضارة في الأسواق «غير صحيح تمامًا».

وأوضح أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الفيديو المتداول قديم ويعود إلى شهر أكتوبر الماضي، وتم الرد عليه في حينها.

وارتفعت أسعار البطاطس في الاسواق بين 7 و 11 في سوق العبور ليتصل إلى اسواق التجزءه بين 10 و 15 جنيها للكيلو.

ووصل سعر كيلو البصل بين 4 و 7 في العبور لتصل بنحو 10 جنيهات في اسواق التجزئة.

وسجل سعر الكوسة بين 9 الى 15 لتصل إلى الاسواق بين 15 و 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و 20 لتصل إلى الاسواق بين 15 و 20 جنيها.

